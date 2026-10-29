مياه الأقصر تعقد إجتماعاً لمتابعة مشروع الصرف الصحي بقرى إسنا والطود

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، برئاسة المهندس فرج عثمان على، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اجتماعًا لمتابعة مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرى مركزي إسنا والطود، وذلك بحضور مسؤولى الوزارة عن طريق الفيديو كونفرانس، ووحدة المشروع بالشركة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، واستعراض نسب التنفيذ فى بعض جوانب المشروع، ومعدلات الإنجاز بمختلف مكوناته.

ويخدم المشروع عدد 10 قرى، منها 8 قرى بمركز إسنا وهي: (كيمان المطاعنة – أصفون – طفنيس – الغريرة – الشغب – الدبابية – المعلا – توماس 3)، بالإضافة إلى قريتين بمركز الطود هما: (العديسات بحري – العديسات قبلي).

ويُموَّل المشروع من البنك الأفريقي للتنمية، ويستهدف خدمة نحو 250 ألف نسمة بتلك القرى، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي والارتقاء بالبيئة والصحة العامة للمواطنين.