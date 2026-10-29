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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. الداخلية تعلن مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر

كلنا واحد
كلنا واحد
مصطفى الرماح

أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ (28) من مبادرة (كلنا واحد) لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% على السلع الغذائية ، ومنتجات الشركات التجارية والصناعية ، لمدة شهر إعتباراً من (1 نوفمبر 2026) بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
 

وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين.. تحت رعاية رئيس الجمهورية .

حيث تم التنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية ومسئولى كبرى السلاسل التجارية وذلك على النحو التالى: (2558 سلسلة تجارية – 5 قوافل متحركة – 5 شوادر) ليصبح عدد الفروع والسلاسل والمنافذ المشاركة بإجمالى 2568 فرع ومنفذ على مستوى الجمهورية.
 

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1450) منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة .. والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).


 

يأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

كلنا واحد وزارة الداخلية السلع الغذائية

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