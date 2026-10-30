أولمبياد الصحفيين وأبنائهم للألعاب الترفيهية والإلكترونية.. بنادي الصحفيين

تنظم اليوم لجنة النشاط بنقابة الصحفيين "أولمبياد الصحفيين وأبنائهم" لألعاب (الدومينو، الطاولة، وكرة القدم الإلكترونية "البلايستيشن"، وألعاب الفتنس واللياقة البدنية وأجهزة العقلة والمتوازي)، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، والاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية والاتحاد المصري للياقة التنافسية التابعَين لوزارة الشباب والرياضة.

تنطلق اليوم البطولة: ، في تمام الساعة 2:00 ظهرًا بنادي الصحفيين.

جوائز قيّمة بانتظار الفائزين:

• 10 قسائم شراء إلكترونية (Vouchers) مقدمة من سامسونج بقيمة 5000 جنيه للقسيمة، صالحة للاستخدام والتسوق حصريًا عبر الموقع الإلكتروني.

• 3 ساعات ذكية (Smart Watches) مقدمة من ميبرو (Mibro) لأبرز الفائزين في المنافسات.

طريقة التسجيل والمشاركة:

على الراغبين في المشاركة إرسال البيانات عبر تطبيق واتساب على الرقم: 01099744659.