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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شهامة من قلب السيل.. شابان يخاطران لإنقاذ عالقين بوادي وتير في نويبع

خلال إنقاذ عالقين في سيل نويبع
خلال إنقاذ عالقين في سيل نويبع
ايمن محمد

في مشهد إنساني يجسد شهامة أبناء سيناء ونخوتهم، سطّر الشابان خالد محمد عطيوي، من قبيلة الترابين، وفيصل عبد الله خضير، من قبيلة المزينة، موقفًا بطوليًا خلال السيول التي شهدها وادي وتير بمدينة نويبع، بعدما بادرا إلى إنقاذ شابين عالقين وسط المياه المتدفقة، غير عابئين بخطورة الموقف وشدة اندفاع السيل.

وبحسب رواية الشابين، لم يترددا في التحرك فور علمهما بوجود الشابين العالقين وسط السيول، فسارعا إلى الوصول إليهما، وتمكنا من نقلهما داخل سيارتهما والعبور بهما وسط المياه، في محاولة محفوفة بالمخاطر لإنقاذ حياتهما، وسط قوة تدفق المياه التي كانت كفيلة بجرف معدات ثقيلة، من بينها خلاطة خرسانة عملاقة.

وأكد خالد عطيوي وفيصل خضير أنهما لم يترددا في التدخل لإنقاذ الشابين، انطلاقًا من واجبهما الإنساني وشعورهما بالمسؤولية تجاه الآخرين، في موقف يعكس قيم الشهامة والنخوة والتكافل التي تتجلى بين أبناء سيناء، خاصة في أوقات الأزمات والمحن.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تداعيات السيول التي شهدتها مناطق من جنوب سيناء، وما صاحبها من مائية قوية في الأودية، فرضت تحديات خطيرة على حركة الانتقال وسلامة المواطنين، وأعادت التأكيد على خطورة الاقتراب من مجاري السيول أو محاولة عبورها، مهما بدا الطريق ممكنًا.

وتبقى قصة خالد وفيصل شاهدًا على ما يمكن أن تصنعه المبادرة الإنسانية والشجاعة في لحظات الخطر، ورسالة تقدير لشباب سيناء الذين يهبّون لمساندة الآخرين وقت الشدة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتحذيرات الجهات المختصة وعدم المجازفة بعبور السيول، حفاظًا على الأرواح.

جنوب سيناء نويبع إنقاذ عالقين شهادة وادي وتير

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