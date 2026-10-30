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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بنها تطلق 4 منصات رقمية لدعم التحول الرقمي والتنمية المستدامة

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، إطلاق أربع منصات رقمية جديدة من خلال شركة بداية لتسويق خدمات جامعة بنها، المملوكة بالكامل للجامعة، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية، ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وتشمل المنصات الجديدة منصة «تكافل» للرعاية الاجتماعية، ومنصة «جسور» لربط الجامعة بالصناعة، ومنصة «التربية العملية والتدريب الميداني»، ومنصة «أثر» للحياد الكربوني، بما يعزز توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات الجامعية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتوسيع نطاق الاستفادة من إمكانات الجامعة وخبراتها.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن إطلاق المنصات الأربع يعكس رؤية الجامعة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تواكب توجهات الدولة المصرية في التحول الرقمي، وتسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع، وتعزيز دور الجامعة في دعم التنمية والابتكار.
وأوضح رئيس الجامعة أن منصة "بداية – تكافل" تستهدف ميكنة خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة للطلاب، وتيسير إجراءات التقدم للحصول على أوجه الدعم المختلفة، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف " الجيزاوي " أن منصة "بداية – جسور" تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الجامعة وقطاع الصناعة ومجتمع الأعمال، من خلال إتاحة المخرجات البحثية والابتكارات والمشروعات القابلة للتطبيق والاستثمار، وربط الباحثين بالمؤسسات الصناعية، بما يدعم تحويل نتائج البحث العلمي إلى تطبيقات عملية وقيمة اقتصادية تسهم في التنمية الوطنية.
وأشار إلى أن منصة التربية العملية والتدريب الميداني تستهدف تطوير منظومة التدريب العملي للطلاب، من خلال إدارة ومتابعة برامج التدريب إلكترونيا، وتحقيق التكامل بين كليات الجامعة والجهات المستضيفة، بما يسهم في تنمية المهارات التطبيقية للطلاب ورفع كفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل.
وفيما يتعلق بمنصة "بداية – أثر" للحياد الكربوني، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أنها تأتي في إطار التزام الجامعة بدعم الاستدامة البيئية ونشر ثقافة العمل المناخي، حيث تستهدف قياس البصمة الكربونية ورصد الانبعاثات، والمساعدة في إعداد الخطط والمبادرات اللازمة لخفضها، بما يدعم جهود الجامعة نحو تحقيق حرم جامعي أخضر وتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن المنصة ستسهم في رفع الوعي البيئي لدى الطلاب ومنسوبي الجامعة، ودعم الدراسات والمشروعات المرتبطة بالاستدامة والتغيرات المناخية، إلى جانب تقديم خدمات واستشارات متخصصة للمؤسسات الراغبة في قياس بصمتها الكربونية وإدارتها.
من جانبهم، أكد القائمون على قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة بداية أن المنصات الجديدة تمثل نموذجا للتحول الرقمي المتكامل، يجمع بين الأبعاد الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والبيئية، ويدعم التواصل بين الجامعة والمجتمع وقطاع الصناعة، ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ويأتي إطلاق المنصات الأربع ضمن جهود جامعة بنها لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وترسيخ ثقافة الابتكار والاستدامة، وتعزيز دورها في بناء اقتصاد المعرفة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة.

جامعة بنها شركة بداية منصات رقمية التنمية المستدامة محافظة القليوبية

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