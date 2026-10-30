استجابة للمواطنين..محلية قوص بقنا تبدأ أعمال إنارة غرب مزلقان بالكامل



وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين بشأن ضعف الإنارة بمنطقة غرب مزلقان قوص، والعمل على تحسين مستوى الإضاءة بالمنطقة بما يسهم في تعزيز عوامل الأمان والسلامة للمواطنين، في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



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‏وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بأنه تم الانتهاء من أعمال إنارة منطقة غرب المزلقان بالكامل بما يساهم فى تعزيز أمان وسلامة للمواطنين، خلال مرورهم بهذه المنطقة.



وأضاف شاكر، بأنه جارى التنسيق لاستكمال أعمال الصيانة لعدد 3 كشافات بجوار سور المحطة من الناحية الغربية، والتي تتطلب تقليم الأشجار المحيطة بها لتعزيز فاعلية خطوط الأسلاك وضمان عودة الإضاءة بكفاءة.

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‏وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بأنه سيتم تنفيذ أعمال تهذيب الأشجار من خلال القسم الزراعي، مع الالتزام بالتعليمات المنظمة للحفاظ على الأشجار الخضراء، وعدم قطعها.



وتابع شاكر، على أن يتم استكمال أعمال صيانة الكشافات المتبقية فور الانتهاء من أعمال التهذيب مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المختصة.