محافظ افتتاح مسجدين بكفر جمعة وتلت ببني سويف

أناب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، رئيس الوحدات المحلية لمركزي ببا والفشن، في افتتاح مسجدين بقريتي كفر جمعة وتلت، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

حيث افتتح العميد أحمد علاء الدين، رئيس مركز ومدينة ببا، مسجد الرحمن، بقرية كفر جمعة " بعد صيانته وترميمه ورفع كفاءته "على مساحة 140 م2، وبتكلفة 1.3 مليون جنيهاً "خطة الوزارة “وذلك في حضور: النائبين (الدكتور عبد الله على مبروك،الأستاذ هشام سليم) عضوي مجلس النواب، الأستاذ وليد كامل، والأستاذ محمد مختار، نائبا رئيس المدينة، والدكتور عماد أحمد مدير أوقاف ببا، والأستاذ جودة محمود، رئيس مجلس قروي سدس، والأستاذ حسين عزالدين، سكرتير القرية، وعدد من التنفيذيين، وسط حضور من أهالي القرية.

وافتتح مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة الفشن، المسجد الكبير بقرية تلت" بعد صيانته وترميمه " على مساحة420 م2، بتكلفة 400 ألف جنيها جهود ذاتية" وذلك في حضور: ضياء إبراهيم، طه سعد عبدالواحد، نائبي رئيس المركز،فضيلة الشيخ مصطفى رمضان مدير أوقاف الفشن، المهندس محمد صلاح _مديرية الأوقاف،حيدر حسين، مدير الرصد الميداني، أحمد أبو المكارم، رئيس قرية تلت،

وعدد من أهالي القرية.