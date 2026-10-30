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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا تطلق مشروعا للاستفادة من زيوت الطهي المستعملة في إنتاج وقود الطيران المستدام

إندونيسيا
إندونيسيا
أ ش أ

أطلقت الحكومة الإندونيسية مشروعا تجريبيا للاستفادة من زيوت الطهي المستعملة في إنتاج وقود الطيران المستدام.

وقالت وزارة التعاونيات الإندونيسية - في بيان نشرته اليوم /الجمعة/ - إنها أطلقت المشروع بالتعاون مع شركة الطاقة الحكومة الإندونيسية "بيرتامينا" للعمل على تعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام من خلال الاستفادة من زيوت الطهي المستعملة التي يتم تجميعها عبر أنشطة تديرها تعاونيات القرى، ويضم المشروع أربع تعاونيات قروية في مقاطعة بانيوماس بجاوة الوسطى.

وقال وزير التعاونيات الإندونيسي فيري جوليانتونو، "يمكن أن يكون هذا المشروع نموذجا يحتذى به لتعاونيات القرى في جميع أنحاء البلاد، سيتم بيع زيوت الطهي المستعملة التي يتم تجميعها إلى شركة "بيرتامينا" لمعالجتها وتحويلها إلى وقود طيران، ليتم بعد ذلك توريده إلى قطاع الطيران".

كما سلط الوزير الضوء على إمكانات هذه المبادرة في فتح آفاق لتصدير وقود الطيران المستدام.

وأضاف جوليانتونو أن المشروع التجريبي يعتمد نموذج عمل مصمم لتحقيق أرباح للتعاونيات وأعضائها، مع توفير فرص للأعمال الصديقة للبيئة في المناطق الريفية.

وأشار إلى أنه، إلى جانب الفوائد الاقتصادية، من المتوقع أن تسهم عملية تجميع وإعادة تدوير زيوت الطهي المستعملة في الحد من التلوث البيئي الناجم عن النفايات المنزلية.

ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة "بيرتامينا"، سيمون ألويسيوس مانتيري، بأن الشركة تمتلك خبرة في تحويل زيوت الطهي المستعملة إلى وقود طيران، مشيرا إلى أن الشركة سبق لها اختبار هذا الوقود في رحلات جوية شملت طائرات نقل وشركات طيران تجارية.

وقال "سنواصل استكشاف أفضل الأساليب والعمل مع تعاونيات القرى لتجميع زيوت الطهي المستعملة ومعالجتها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة أعلى في مصافي بيرتامينا".

الحكومة الإندونيسية زيوت الطهي وقود الطيران

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