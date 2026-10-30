مستبعدو الزمالك من مباراة المقاولون العرب يخوضون تدريبات بدنية

خاض لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدون من مباراة المقاولون العرب الأخيرة في مسابقة الدوري، مران اليوم الجمعة على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة وادي دجلة المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

ومنح الجهاز الفني للفريق، بقيادة معتمد جمال، راحة إضافية اليوم للاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة المقاولون العرب الأخيرة بالدوري.

وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت قيادة البرتغالي نونو كوستا ريبيرو، مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لخوض تدريبات خططية في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة وادي دجلة في الخامسة مساء يوم الاثنين المقبل على ستاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.