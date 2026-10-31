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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تركيا ترشح فريدون سينيرلي أوغلو لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

فريدون سينيرلي أوغلو
فريدون سينيرلي أوغلو
محمود نوفل

أفادت تقارير إعلامية بأن تركيا ترشح فريدون سينيرلي أوغلو لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة وذلك لخلافة أنطونيو جوتيريش، الذي تنتهي ولايته في ديسمبر 2026.

ويشغل سينيرلي أوغلو حالياً منصب الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE). 

توقيت الإعلان واختبار مجلس الأمن


فيما ذكرت مصادر تركية  أن توقيت الإعلان الرسمي (المتوقع مساء الجمعة) مرتبط بنتيجة اقتراع غير رسمي في مجلس الأمن الدولي، حيث لم ينجح أي من المرشحين السبعة الحاليين (وفي مقدمتهم ربيكا غرينسبان ورافائيل غروسي) في نيل إجماع الدول الخمس دائمة العضوية وصوت النقض "الفيتو".


وأشارت المصادر إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالات مكثفة مع قادة الدول الأعضاء، آخرهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكداً ضرورة اختيار أمين عام قادر على إعادة إحياء تعددية الأطراف وتفعيل الإصلاحات.

ويُذكر أن سينيرلي أوغلو شغل مناصب بارزة، تشمل وكالة وزارة الخارجية، ووزارة الخارجية (2015)، والمندوب الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة (2016-2023)، وصولاً إلى منصبه الدولي الحالي

تركيا الأمين العام للأمم المتحدة الأمم المتحدة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فريدون سينيرلي أوغلو

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