أفادت تقارير إعلامية بأن تركيا ترشح فريدون سينيرلي أوغلو لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة وذلك لخلافة أنطونيو جوتيريش، الذي تنتهي ولايته في ديسمبر 2026.

ويشغل سينيرلي أوغلو حالياً منصب الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE).

توقيت الإعلان واختبار مجلس الأمن



فيما ذكرت مصادر تركية أن توقيت الإعلان الرسمي (المتوقع مساء الجمعة) مرتبط بنتيجة اقتراع غير رسمي في مجلس الأمن الدولي، حيث لم ينجح أي من المرشحين السبعة الحاليين (وفي مقدمتهم ربيكا غرينسبان ورافائيل غروسي) في نيل إجماع الدول الخمس دائمة العضوية وصوت النقض "الفيتو".



وأشارت المصادر إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالات مكثفة مع قادة الدول الأعضاء، آخرهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكداً ضرورة اختيار أمين عام قادر على إعادة إحياء تعددية الأطراف وتفعيل الإصلاحات.

ويُذكر أن سينيرلي أوغلو شغل مناصب بارزة، تشمل وكالة وزارة الخارجية، ووزارة الخارجية (2015)، والمندوب الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة (2016-2023)، وصولاً إلى منصبه الدولي الحالي