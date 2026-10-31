أسعار الذهب اليوم السبت في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، تباينًا بين الأعيرة المختلفة، وسط متابعة المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر، والذي سجل 6200 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 49 ألفًا و600 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات الأسعار المتاحة.

وتختلف أسعار الذهب بحسب درجة نقاء العيار، كما تتباين أسعار البيع والشراء، في ظل استمرار متابعة حركة الأسعار محليًا وعالميًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم السبت، نحو 7085 جنيهًا للبيع، مقابل 7040 جنيهًا للشراء، بفارق 45 جنيهًا بين السعرين، ويعد العيار الأعلى من حيث درجة النقاء بين الأعيرة المتداولة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6200 جنيه للبيع، مقابل 6160 جنيهًا للشراء، بفارق 40 جنيهًا، ويعد العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا في محال الصاغة المصرية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5315 جنيهًا للبيع، مقابل 5280 جنيهًا للشراء، بفارق 35 جنيهًا بين السعرين.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4135 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 4105 جنيهات، بفارق 30 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 49 ألفًا و600 جنيه للبيع، مقابل 49 ألفًا و280 جنيهًا للشراء، بفارق 320 جنيهًا، دون احتساب المصنعية أو أي رسوم إضافية قد تفرضها محال الصاغة.

سعر أونصة الذهب عالميًا ومحليًا

بلغ سعر بيع أونصة الذهب في السوق المحلية نحو 220 ألفًا و390 جنيهًا، مقابل 218 ألفًا و970 جنيهًا للشراء، بفارق 1420 جنيهًا بين السعرين.

وعلى المستوى العالمي، سجل سعر أونصة الذهب نحو 3875.37 دولار، وفقًا للبيانات المتاحة.

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن الاستثمار في الذهب وشراءه يجب أن يكونا بغرض الادخار والاستثمار طويل الأجل، داعيًا إلى الاستفادة من دروس الماضي وعدم التعامل مع تحركات الأسعار قصيرة الأجل باعتبارها مؤشرًا نهائيًا على اتجاه المعدن الأصفر.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ أسعار الذهب شهدت خلال الفترة من 2020 إلى 2024 منحنيات صعودية متتالية ومكثفة بصورة غير مسبوقة، لكن هذه الدورة بدأت تتعرض للتراجع في منتصف عام 2024 أو بدايته، نتيجة الظروف غير المعتادة المرتبطة بالحرب، التي أثرت سلبًا على حركة الذهب.

وأوضح أن المعدن الأصفر يتعرض حاليًا لتصحيحات وضغوط قوية تدفع أسعاره إلى الانخفاض، لكن التجارب السابقة على مدار السنوات تشير إلى أن الذهب سبق أن شهد تراجعات كبيرة وصلت إلى نحو 35% من قيمته، مستشهدًا بفترة تراجع فيها السعر من 1800 دولار إلى 1200 دولار، وهي نسبة انخفاض مماثلة لما يتحدث عنه في سياق التراجعات الحالية.

وأشار إلى أن ما يحدث حاليًا يشبه تلك الانخفاضات السابقة، مؤكدًا أن من يمتلك مدخرات ويرغب في شراء الذهب يمكنه تقسيم محفظته الاستثمارية وتخصيص جزء منها للمعدن الأصفر، مع الاستفادة من متوسط الأسعار، بشرط أن تكون لديه نية للاحتفاظ بالذهب وعدم التصرف فيه قبل مرور عام أو عامين، حتى يكون في منطقة أكثر أمانًا.

وفيما يتعلق بحركة الشراء في السوق المحلية، كشف ميلاد أن القطاع يمر بالفعل بمرحلة تشبه الركود، نتيجة التذبذب في الأسعار وحالة الضبابية والقلق لدى المواطنين، موضحًا أن معدلات الشراء تراجعت بأكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي.

وأكد أن هذا التراجع يشمل المشغولات الذهبية والسبائك على حد سواء، مشيرًا إلى أن القطاع تعرض لضغط إضافي نتيجة توقف نظام الائتمان الاستهلاكي أو التقسيط الذي كان متاحًا لشراء الذهب.

وأوضح أن منع التقسيط أثر سلبًا على معدلات المبيعات، بعدما كان يتيح للمواطنين فرصة اقتناء الذهب وشراء احتياجاتهم من المشغولات والسبائك، لافتًا إلى أن استمرار هذه الظروف قد ينعكس سلبًا على المصانع وبعض الوظائف، نتيجة تأثر النشاط خلال المرحلة الحالية.

وعن توقعاته لموعد عودة أسعار الذهب إلى الارتفاع، أعرب ميلاد عن اعتقاده بأن الربع الأول من عام 2025 قد يشهد تحسنًا في الأسعار، مع احتمالية انتهاء الحرب أو تجاوز مراحلها الحالية، مشيرًا كذلك إلى أن التوقعات التي تناولها اللقاء تفيد بأن أسعار الفائدة المرتبطة بالدولار لن تتجه إلى الارتفاع خلال عام 2025، وهو ما اعتبره مؤشرًا قد يدعم عودة الذهب إلى تسجيل ارتفاعات جديدة خلال الربع الأول من العام.