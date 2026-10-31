المنتخب يتوج بوصافه بطولة العالم في الكاراتيه

حقق المنتخب الوطني للكاراتيه التقليدي إنجاز عقب التتويج بوصافة بطولة العالم والتي تقام فى مصر خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري فى صالة استاد القاهرة الدولي بمشاركة 46 دولة ونحو 2000 متنافس.

وجاء المنتخب الوطني فى المركز الثاني برصيد 47 ميدالية متنوعة، بواقع 10 ذهبيات، و14 فضية، و23 ميدالية برونزية.

بينما جاء منتخب بولندا في المركز الأول برصيد 53 ميدالية، بواقع 18 ذهبية، و17 فضية، و18 برونزية، وحصل منتخب البرازيل على المركز الثالث بـ 33 ميدالية متنوعة بواقع 10 ذهبية، و10 فضية و13 ميدالية برونزية.