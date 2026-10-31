قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر يساند مصابي حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الأوسطي ويوفر الدعم لأسر الضحايا
حكاية سلحفاة دهب الأخيرة.. البيئة تكشف أسباب الإصابات.. وتوضح حقيقة الحالات المتكررة بجنوب سيناء
إلغاء شرط الخط الأرضي للحصول على الإنترنت.. مقترح برلماني جديد أمام النواب الثلاثاء
السفيرة نبيلة مكرم: وراء كل شاحنة مساعدات لغزة أيادٍ مخلصة وقلوب مصرية لا تتخلى عن الأشقاء
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الصحة علاج مصابي حادث التصادم على الطريق الأوسطي
تحرك عاجل من هاني أبوريدة لإنهاء أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر
رئيس الوزراء يتابع تداعيات حادث الطريق الأوسطي ويوجه بتوفير الرعاية الطبية
بمكون محلي 45%.. النصر للسيارات تطلق أول سيارة كهربائية مٌجمعة بمصانع حلوان
مصطفى بكري: أقترح إعداد دستور جديد.. وأري ضرورة استمرار الرئيس السيسي
مصطفى بكري: من حق أي مواطن الترشح للرئاسة حال إعداد دستور جديد
عمرو أديب لـ مصطفى بكري: الرئيس السيسي قال لنا اختاروا
ربنا يرزقنا حسن الخاتمة.. آثار الحكيم تبكي على المسرح بعد استقبال الجمهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السفير تميم خلاف: مصر حريصة على دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في لبنان

السفير تميم خلاف
السفير تميم خلاف
أ ش أ

 أكد السفير تميم خلاف، سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان، موقف مصر الداعم للبنان واستعدادها لتقديم كافة أوجه المساندة اللازمة له لتجاوز المرحلة الدقيقة الراهنة، مشددا على حرص القاهرة على دعم جهود التعافي، واهتمام الشركات المصرية بالمشاركة في المشروعات التنموية وإعادة تأهيل البنية التحتية.

جاء ذلك خلال لقاء السفير خلاف، مع المهندس محمد قباني، رئيس مجلس الإنماء والإعمار، حيث استعرض الأخير أبرز المشروعات التنموية التي ينفذها المجلس في عدد من القطاعات الحيوية.

وتناول اللقاء الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية على صعيد العودة والتعافي وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة، في ظل الحاجة إلى مواصلة تنفيذ المشروعات التنموية وإعادة تأهيل المرافق والبنية التحتية المتضررة.

كما عكس اللقاء اهتمام مصر بفتح آفاق أوسع للتعاون مع لبنان في المجالات التنموية، والاستفادة من خبرات الشركات المصرية وإمكاناتها في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، بما يدعم جهود التعافي ويسهم في استعادة الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع في المناطق المتضررة.

السفير تميم خلاف سفير جمهورية مصر العربية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عموتة

الأهلي يحسم موقفه من رحيل الحسين عموتة.. وقرار مفاجئ بشأن الجهاز الفني

شوبير

بديل عموتة في الأهلي.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن 4 أسماء رياضية شهيرة

شمس البارودي و الفنانه نجوى إبراهيم

النصيحة في العلن فضيحة.. شمس البارودي تخرج عن صمتها وتهاجم ماما نجوى

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

شيكو بانزا

الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب

الحد الأدنى للمعاشات

هل يحصل أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار الحكومة برفع الحد الأدنى

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

الزمالك

الزمالك متمسك بحقه.. كواليس أزمة إغلاق استاد القاهرة قبل مواجهة الإفريقي

ترشيحاتنا

ذكرى رحيل العالم والمفكر مصطفى محمود

مركز الأزهر للفتوى يحيي ذكرى رحيل الدكتور مصطفى محمود عبر صفحته الرسمية

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

الأزهر يفتح باب التقديم للاستعانة بمعلمين بنظام الحصة لمدة 10 أيام.. تعرف على التخصصات المطلوبة

قطاع المعاهد الأزهرية يمنح فرصة جديدة

الأزهر: غدا الأحد فرصة أخيرة للمتخلفين عن اختبارات القبول بمعهد الخط العربي والزخرفة

بالصور

بعد اعتزال 15 عاماً.. أول ظهور للفنانة آثار الحكيم

آثار الحكيم
آثار الحكيم
آثار الحكيم

رائحة الشعر تتغير سريعًا بعد الغسل .. 6 أسباب تتعلق بفروة الرأس

رائحة شعرك
رائحة شعرك
رائحة شعرك

عندما يتغير الآخرين من غير ما يقولوا حاجة؟.. 5 أسباب نفسية واجتماعية

ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده

طريقة عمل خضار سريع ولذيذ لكل الأسرة

خضار سريع
خضار سريع
خضار سريع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: حتى لا نصنع أصنامًا صغيرة بأيدينا

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

المزيد