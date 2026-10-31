السفير تميم خلاف: مصر حريصة على دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في لبنان

أكد السفير تميم خلاف، سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان، موقف مصر الداعم للبنان واستعدادها لتقديم كافة أوجه المساندة اللازمة له لتجاوز المرحلة الدقيقة الراهنة، مشددا على حرص القاهرة على دعم جهود التعافي، واهتمام الشركات المصرية بالمشاركة في المشروعات التنموية وإعادة تأهيل البنية التحتية.

جاء ذلك خلال لقاء السفير خلاف، مع المهندس محمد قباني، رئيس مجلس الإنماء والإعمار، حيث استعرض الأخير أبرز المشروعات التنموية التي ينفذها المجلس في عدد من القطاعات الحيوية.

وتناول اللقاء الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية على صعيد العودة والتعافي وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة، في ظل الحاجة إلى مواصلة تنفيذ المشروعات التنموية وإعادة تأهيل المرافق والبنية التحتية المتضررة.

كما عكس اللقاء اهتمام مصر بفتح آفاق أوسع للتعاون مع لبنان في المجالات التنموية، والاستفادة من خبرات الشركات المصرية وإمكاناتها في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، بما يدعم جهود التعافي ويسهم في استعادة الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع في المناطق المتضررة.