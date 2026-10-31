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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق معسكر فيفا لتأهيل 40 حكمة ومساعدة للكرة النسائية

الاتحاد
الاتحاد
ياسمين تيسير

تنطلق الأحد المقبل، الموافق 1 نوفمبر، فعاليات معسكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحكمات، بمشاركة 40 حكمة ومساعدة حكم، ويستمر حتى 5 نوفمبر، بهدف زيادة تأهيلهن ورفع كفاءتهن الفنية والبدنية، في ظل استمرار منافسات دوري الكرة النسائية.

ويحاضر في المعسكر عصام عبدالفتاح، محاضر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومروة حنفي، مدربة اللياقة البدنية بالاتحاد الدولي، من خلال برنامج تدريبي يجمع بين المحاضرات الفنية والنظرية والتطبيقات العملية داخل الملعب.

ويتضمن برنامج المعسكر اختبارات للياقة البدنية للحكمات، إلى جانب اختبارات في قانون كرة القدم، للوقوف على مستواهن الفني والبدني، والعمل على تطوير قدراتهن التحكيمية بما يتناسب مع متطلبات إدارة مباريات دوري الكرة النسائية.

ويأتي المعسكر ضمن جهود رفع مستوى تأهيل الحكمات وتطوير أدائهن، من خلال التركيز على الجوانب القانونية والفنية والبدنية، بما يساعدهن على التعامل مع مختلف المواقف التحكيميه

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