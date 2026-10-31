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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ملايين الجنيهات.. بلاغ ثان ضد شاكر محظور للتحقيق في شبهة غسل أموال وتهرب ضريبي

شاكر محظور
شاكر محظور
إسلام دياب

تقدم أحد المحامين ببلاغ ثان ضد محمد شاكر، الشهير إعلاميًا باسم «شاكر محظور دلوقتي»، طالب فيه بفحص مصادر الأموال المتحصلة من البث المباشر والهدايا الإلكترونية عبر منصة «تيك توك»، والتحقيق في شبهة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

كشف البلاغ بعد ظهور شاكر محظور مجددًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإفراج عنه، وإعلانه عن موعد بث مباشر عبر منصة «تيك توك»، عن وجود تدفق ملحوظ للهدايا الإلكترونية ذات القيم المالية الكبيرة.

وطالب مقدم البلاغ الجهات المختصة بفحص القيمة الفعلية للهدايا التي تلقاها شاكر، ومصادر تمويل الحسابات التي أرسلتها، وآليات تحويل تلك الهدايا إلى مستحقات مالية، والكشف عن إجمالي الأرباح التي حققها من نشاطه عبر المنصة، ومدى التزامه بالضرائب المستحقة.

كما طلب إحالة ما يستدعي الفحص إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للتحقق من مدى مشروعية مصادر الأموال ومسارات تحويلها، وما إذا كانت هناك معاملات مالية تثير شبهة غسل الأموال أو إخفاء مصادر غير مشروعة، كما طالب البلاغ بالحد من تأثير بعض أنماط المحتوى المتداول عبر تيك توك على وعي الشباب والأطفال.

واعتبر البلاغ أن الترويج لنماذج الثراء السريع والشهرة دون عمل أو إنتاج قد يؤثر سلبًا على مفاهيم النجاح لدى الأجيال الناشئة.

وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات المعنية بحماية الطفل، لفحص المحتوى المنشور على المنصة، وبحث مدى توافر المبررات القانونية والفنية لاتخاذ تدابير بشأن تقييد المنصة أو حجبها داخل مصر، حال ثبوت أضرار جسيمة ومستمرة.

شاكر محظور البث المباشر الهدايا الإلكترونية تيك توك غسل الأموال

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