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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بوصفات مختلفة.. أفضل الطرق لتحضير الجمبري

جمبري
جمبري
نهى هجرس

يعد الجمبري من الأكلات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الجمبري بالعديد من الوصفات المختلفة والشهية.

وإليكم طريقة عمل الجمبري بالكاري

مقادير الجمبري بالكاري 

ملعقة صغيرة كركم

2 ملعقة صغيرة كاري

عصير ليمونة

ملعقة كبيرة كاتشب

للجمبري :

جمبري وسط

ملح

فلفل

زيت زيتون

طريقة تحضير جمبري بالكاري

شوحي الجمبري في زيت الزيتون ويتبل بالملح والتوابل.

ضيفي عصير الليمون والكاتشب ويقلب ويقدم

طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.

طريقة تحضير جمبري فلاي

مقادير جمبري بتر فلاي 

٨ جمبريات

ملح وفلفل

مسطردة

زيت زيتون

الصوص

١٥٠ جرام زبدة

ربع كوب عصير ليمون

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

شبت مفروم

ملعقة كبيرة مسطردة

ملح وفلفل

كوب كريمة

طريقة تحضير جمبري بتر فلاي

ضعي الجمبري في بولة مع ملح وفلفل, مستردة, زيت زيتون، وتقلب المكونات جيدا.

طاسة على النار ضعي زيت الزيتون ثم ضيفي الجمبرى حتى تمام الطهي.

للصوص:

في طاسة على النار ضيفي زبدة, ثوم مفروم, ملح, فلفل, مستردة وتقلب المكونات ثم ضيفي كريمة, شبت، مع باقي المكونات، وتقلب جيدا.

ضيفي الصوص إلى طبق الجمبري ثم يقدم

طريقة عمل مكرونة بالجمبري 

المقادير

مكرونة قلم مسلوقه

جمبري مقشر

كريمة طبخ

ثوم مفروم

زبدة وزيت زيتون

ملح وفلفل

فلفل ألوان مفروم ناعم

بشر ليمون

شبت مفروم

طريقة تحضير مكرونة بالجمبري

سخني الزبدة والزيت ثم شوحي الجمبري مع الثوم والفلفل الالوان حتى يذبل الخضار

ضيفي بشر الليمون والشبت ونقلب

ضعي الكريمة ونقلب

تترك على النار غلوة ثم تضاف المكرونة ونقدم

شوربة الجمبري

طريقة عمل جمبري بصوص المانجو 

مقادير

نصف كيلو جمبري وسط

ربع كوب زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة كمون

ملح

1 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة زعتر

2 فص ثوم

لصوص الأفوكادو

1 أفوكادو

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء

عصير ١ ليمونة

ملح

ربع كوب ساور كريم

للمانجو

1 مانجو

1 فلفل أحمر حار

1 بصل أحمر

1 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء

عصير ليمونة

ملح

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

للتقديم

خبز تورتيلا

طريقة تحضير جمبري بصوص المانجو

تبلي الجمبري بالثوم والتوابل والملح

شوحي الجمبري في الزيت

للصوص:

اضربي في الكبة الأفوكادو مع الثوم والكزبرة وعصير الليمون والملح والساور كريم

للمانجو: 

أخلطي قطع المانجو والفلفل الحار والبصل والكزبرة وعصير الليمون والملح والزيت

يقدم خليط الجمبرى مع الخبز وخليط الصوص وخليط سلطة المانجو

جمبري طريقة عمل جمبري بالكاري مكرونة بالجمبري جمبري بتر فلاي جمبري بصوص المانجو

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