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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواعيد عروض الصوت والضوء في التوقيت الشتوي ..(مستند)

الصوت والضوء في الإسكندرية
الصوت والضوء في الإسكندرية
محمد الاسكندرانى

أخطرت شركة الصوت والضوء، غرفة المنشآت الفندقية بمواعيد عروضها العروض بمناطق " الكرنك – ادفو – فيله – أبوسمبل – قايتباي" اعتباراً من 30 أكتوبر 2026 حتى نهاية التوقيت الشتوي.

 الصوت والضوء


أوضحت شركة الصوت والضوء في إخطار حصل على نسخة منه "صدى البلد"، أن عروضها بـ الكرنك ستكون على مدار الأسبوع ليكون العرض الأول بالإنجليزية والثاني العربية أو اللغة الأكثر عدداً، من الساعة 7 إلى 8 مساءً، على أن يقام العرض الأول بدون حد أدنى والثاني بحد أدنى 5 أرفاد أجانب أو مايعادلها.
أشارت إلى أن عروض منطقة ادفو ، ستكون عرض أول للغة الأجنبية الأكثر عدداً من الساعة 7 مساءً والعرض الثاني اللغة الأجنبية الأكثر عدداً 8 مساءً.
تابعت الشركة في إخطارها أن عروضها في منطقة فيله، السبت للغة الأجنبية الأكثر عدداً للعرض الأول، والعرض الثاني للغة العربية، والأحد اللغة الأكثر عدداً، والأثنين اللغة الانجلزية للعرض الأول والثاني للغة الأكثر عدداً.
أفادت أن يوم الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع مخصص للغة الفرنسية للعرض الأول واللغة الإسبانية للعرض الثاني، والخميس العرض الأول للغة الإنجليزية والثاني للغة الأكثر عدداً، على أن يقام العرض الأول بدون حد أدني، والعرض الثاني بحد أدني 5 أفراد.
أَضاف إلى أن عروض منطقة أبوسمبل للغة الأكثر عدداً في عرضها الأول والثاني ياقام باللغة الأجنبية الأكثر عدداً في حالة زيادة الأعداد أو الترجمة في العرض الأول.,
وفي منطقة الإسكندرية تبدأ العروض في تمام الساعة 6:30 مساءً على أن تقام باللغة الأكثر عدداً وتقام العروض بدون حد أدنى لعدد الرواد.
 

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