دعم المعامل المركزية ببنها بأحدث أجهزة تحليل صورة الدم وفحص سوائل الجسم

أعلن الدكتور إسحاق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، دعم المعامل المركزية ببنها بأحدث الإمكانيات التشخيصية، من خلال توفير جهاز متطور لتحليل صورة الدم الكاملة (CBC 5-Diff)، بما يسهم في تعزيز دقة الفحوصات الطبية، وسرعة إصدار النتائج، والارتقاء بمستوى الخدمات المعملية المقدمة للمواطنين.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن الجهاز الجديد يتميز بإمكانية إجراء العدّ التفريقي لخلايا الدم البيضاء إلى خمسة أنواع، بالإضافة إلى العدّ الآلي للخلايا الشبكية (Reticulocyte Count)، الذي يساعد في تقييم نشاط نخاع العظم وقدرته على إنتاج كرات الدم الحمراء، فضلًا عن إمكانياته في إجراء الفحص الخلوي لمختلف سوائل الجسم بدقة عالية، بما يدعم الأطباء في تقييم الحالات المرضية والوصول إلى التشخيص المناسب.

وأضاف أن المعامل المركزية ببنها أصبحت توفر حزمة متكاملة من فحوصات سوائل الجسم، تشمل الفحص الظاهري والفيزيائي والكيميائي والفحص الخلوي، إلى جانب المزارع البكتيرية واختبارات الحساسية للمضادات الحيوية، وفقًا لنوع العينة ومتطلبات الفحص، مع إصدار تقارير معملية شاملة تحت إشراف نخبة من أخصائيي الباثولوجيا الإكلينيكية.

وأشار الدكتور إسحاق جميل إلى أن تطوير الإمكانيات المعملية يأتي ضمن خطة مديرية الشئون الصحية بالقليوبية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والتشخيصية، وتوفير أحدث التقنيات التي تساعد في دعم القرار الطبي، مؤكدًا الحرص على الالتزام بمعايير الجودة والدقة وسرعة إنجاز الفحوصات، مع تقديم الخدمات بأسعار خدمية تنافسية تناسب المواطنين.

وأكد وكيل الوزارة أن المعامل المركزية ببنها تستقبل المواطنين لتقديم خدماتها المعملية المتخصصة يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، بمقرها بجوار المركز الطبي ببنها، أمام مستشفى بنها التعليمي، في إطار التوسع في إتاحة الخدمات التشخيصية وتيسير حصول المواطنين عليها.