قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب التجنيد.. الحريديم يشعلون الفوضى أمام قاعدة عسكرية إسرائيلية شرق تل أبيب
موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من برودة ساعات الليل
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في بطولة كأس عاصمة مصر
بدء محاكمة 62 متهمًا بخلية اللجان الإدارية .. بعد قليل
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش حديثًا عن صحة العين ووقايتها من الأمراض .. اليوم
«سنابل العطاء».. مبادرة مصرية لمواجهة أزمة نقص الغذاء والخبز في غزة
3 شهور على رمضان.. موعد غرة جمادى الآخرة 1448هـ وتاريخ استطلاع الهلال
فوضى في شوارع ألمانيا.. مثيرو شغب ينهبون المحال التجارية ويشعلون المواجهات مع الشرطة
الصحة: مبادرة دعم صحة المرأة تحقق نحو 12 مليار جنيه منافع اقتصادية
20 عاما على بناء السلام.. الرئيس السيسي يعلن إطلاق احتفالية إعادة الإعمار الأفريقية
الزمالك ليس للبيع.. ماهر غريب يكشف تفاصيل شركة الكرة وموقف ملعب النادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دعم المعامل المركزية ببنها بأحدث أجهزة تحليل صورة الدم وفحص سوائل الجسم

المعامل المركزية ببنها
المعامل المركزية ببنها
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور إسحاق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، دعم المعامل المركزية ببنها بأحدث الإمكانيات التشخيصية، من خلال توفير جهاز متطور لتحليل صورة الدم الكاملة (CBC 5-Diff)، بما يسهم في تعزيز دقة الفحوصات الطبية، وسرعة إصدار النتائج، والارتقاء بمستوى الخدمات المعملية المقدمة للمواطنين.


وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن الجهاز الجديد يتميز بإمكانية إجراء العدّ التفريقي لخلايا الدم البيضاء إلى خمسة أنواع، بالإضافة إلى العدّ الآلي للخلايا الشبكية (Reticulocyte Count)، الذي يساعد في تقييم نشاط نخاع العظم وقدرته على إنتاج كرات الدم الحمراء، فضلًا عن إمكانياته في إجراء الفحص الخلوي لمختلف سوائل الجسم بدقة عالية، بما يدعم الأطباء في تقييم الحالات المرضية والوصول إلى التشخيص المناسب.

وأضاف أن المعامل المركزية ببنها أصبحت توفر حزمة متكاملة من فحوصات سوائل الجسم، تشمل الفحص الظاهري والفيزيائي والكيميائي والفحص الخلوي، إلى جانب المزارع البكتيرية واختبارات الحساسية للمضادات الحيوية، وفقًا لنوع العينة ومتطلبات الفحص، مع إصدار تقارير معملية شاملة تحت إشراف نخبة من أخصائيي الباثولوجيا الإكلينيكية.

وأشار الدكتور إسحاق جميل إلى أن تطوير الإمكانيات المعملية يأتي ضمن خطة مديرية الشئون الصحية بالقليوبية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والتشخيصية، وتوفير أحدث التقنيات التي تساعد في دعم القرار الطبي، مؤكدًا الحرص على الالتزام بمعايير الجودة والدقة وسرعة إنجاز الفحوصات، مع تقديم الخدمات بأسعار خدمية تنافسية تناسب المواطنين.
وأكد وكيل الوزارة أن المعامل المركزية ببنها تستقبل المواطنين لتقديم خدماتها المعملية المتخصصة يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، بمقرها بجوار المركز الطبي ببنها، أمام مستشفى بنها التعليمي، في إطار التوسع في إتاحة الخدمات التشخيصية وتيسير حصول المواطنين عليها.

القليوبية محافظة القليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الصحة بالقليوبية بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الجنيه الذهب

انخفض 520 جنيها... سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

ترشيحاتنا

الدوري السعودي

حصاد الجولة الـ 12 فى الدوري السعودي .. سقوط الأهلي بسداسية .. رونالدو يكتب المجد وحمد الله يقترب من عرش هدافي الدوري السعودي

دار الإفتاء المصرية

فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء تكشف حكم ذهاب المرأة لطبيب العلاج الطبيعي.. وتؤكد: تفاصيل البيوت أسرار يجب أن تكون حبيسة الغرف المغلقة

احد الشهود العيان

ضحايا لقمة العيش| تفاصيل حادث الطريق الاوسطى.. 10 وفيات و24 مصابا..والأهالي: السائق هو السبب وولادنا بيشتغلوا عشان يساعدونا

بالصور

سقطت أرضًا رغم لياقتها البدنية .. تحاليل الدم تكشف مفاجأة

نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء
نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء
نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد