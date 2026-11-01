الصيانة الشتوية للسيارة.. أشياء لا يجب الإغفال عنها؟

الصيانة الشتوية للسيارات تعتبر خطوة ضرورية لحماية الأرواح، وتجنب الأعطال على الطرق، وتعمل علي الحفاظ على كفاءة السيارة في الأجواء الباردة .

أشياء لا يجب الإغفال عنها في فصل الشتاء بالسيارات

وتكمن أهمية الصيانة الشتوية للسيارة في سلامة القيادة والتحكم، وتجنب أعطال البطارية، وحماية المحرك والسوائل، وتعمل علي تحسين استهلاك الوقود .

- أشياء لا يجب الإغفال عنها :

أشياء لا يجب الإغفال عنها في فصل الشتاء بالسيارات

البطارية والمنظومة الكهربائية

تضعف كفاءة البطارية بنسبة تصل إلى 50% في الأجواء الباردة، لذا افحص كفاءتها إذا مر عليها أكثر من عامين، ونظف الأقطاب من الأملاح والتآكل المتراكم، وتأكد من إحكام ربط الوصلات لتجنب مشكلات التشغيل الصباحية.

السوائل والزيوت

تأكد من استخدام "مانع التجمد" بالتركيز الموصى به لمنع تجمد السائل داخل المحرك وتلف الكتلة الميكانيكية، وذلك لان درجات الحرارة تنخفض فتزيد لزوجة الزيت، مما يصعب تدفقه في الصباح، وبالتالي يجب الالتزام باللزوجة الشتوية الخفيفة المحددة في كتيب السيارة.

أشياء لا يجب الإغفال عنها في فصل الشتاء بالسيارات

بالاضافة إلي انه يجب ان تستخدم سائل تنظيف مخصص يقاوم التجمد، وتجنب الماء العادي الذي قد يتجمد في الأنابيب أو على الزجاج .

الإطارات والفرامل

ينخفض ضغط الإطارات تلقائياً مع برودة الطقس، ومن هنا يجب فحص الضغط أسبوعياً لأن الإطار اللين يقلل من الثبات على الطرق المبتلة.

أشياء لا يجب الإغفال عنها في فصل الشتاء بالسيارات

تأكد من أن نقوش الإطار عميقة بما يكفي لتصريف مياه الأمطار ومنع الانزلاق، وافحص كفاءة التيل ومستوى زيت الفرامل، فالاستجابة السريعة للمكابح حاسمة عند القيادة في المطر .

الرؤية والتدفئة

يجب تغير جلد المساحات إذا كان قد جاف أو يترك آثار على الزجاج، فالرؤية الواضحة هي خط الأمان الأول، وتأكد من عمل التدفئة بفعالية ليس فقط لراحتك، بل لأنها المسؤولة عن إذابة الضباب وبخار الماء المتكثف على الزجاج الأمامي والخلفي.

أشياء لا يجب الإغفال عنها في فصل الشتاء بالسيارات

بجانب فحص مصابيح الضباب والأنوار الأمامية والخلفية للتأكد من رؤيتك ورؤية الآخرين لك في الأجواء المعتمة والضبابية.

حماية الهيكل السفلي

أشياء لا يجب الإغفال عنها في فصل الشتاء بالسيارات

تؤدي تراكمات الطين ومياه الأمطار المحملة بالأملاح إلى صدأ وتآكل الأجزاء السفلية للسيارة، وبالتالي احرص على غسل الشاسيه من الأسفل بانتظام خلال فصل الشتاء.