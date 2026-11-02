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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مشروعات النواب تناقش خطة جهاز تنمية المشروعات لدعم الأنشطة الإنتاجية

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اجتماعًا، اليوم، بعد انتهاء الجلسات العامة،  لمناقشة رؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن خطة تنمية القطاع خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتوجهات الدولة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني.


وتتناول المناقشات توجهات إعادة هيكلة الجهاز، بما يستهدف تعزيز التركيز على الأنشطة الإنتاجية، وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات والحصول على التمويل والتراخيص، بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار والمبادرات الشبابية.

زيادة مساهمة الشباب في النشاط الاقتصادي

كما تبحث اللجنة سبل زيادة مساهمة الشباب في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الجهاز، بما يدعم إقامة مشروعات جديدة ويوفر فرص عمل، ويعزز مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق التنمية الاقتصادية.

لجنة المشروعات المتوسطة مجلس النواب اجتماع الجلسة العامة مشروعات

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