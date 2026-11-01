أخبار التكنولوجيا| سر التشققات الغامضة يضع آيفون ديو في مأزق.. خلل مفاجئ يضرب تطبيق يوتيوب على أندرويد وآيفون

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



خسرت شركات ميتا وتيك توك وإكس، معركتها القضائية أمام هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية Ofcom، بعدما رفضت المحكمة العليا في لندن الطعون المقدمة ضد مطالب الهيئة بالحصول على بيانات تفصيلية تتعلق بالمحتوى المنشور على منصاتها، ومدى تعرض المستخدمين للمحتوى الضار وغير القانوني.

تستعد شركة مايكروسوفت Microsoft، لإحداث تغيير مهم في نظام التشغيل ويندوز 11، من خلال طرح قائمة جديدة قابلة للتخصيص تظهر عند النقر بزر الماوس الأيمن، تتيح للمستخدمين التحكم في الأوامر والخيارات المعروضة، وإزالة العناصر غير الضرورية التي تجعل القائمة مزدحمة وصعبة الاستخدام.

وكشفت دراسة أمنية حديثة ، عن انتشار أكثر من 300 إضافة لمتصفح جوجل كروم Google Chrome، تعمل على تغيير محرك البحث الافتراضي للمستخدمين بصورة خفية، وتمرير عمليات البحث عبر خوادم يتحكم فيها مطورو هذه الإضافات قبل وصولها إلى محركي Bing أو ياهوو، في واقعة تثير مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين وأمان بياناتهم.

يواصل تطبيق واتساب WhatsApp، تطوير تجربة المحادثات الجماعية، من خلال طرح أربع ميزات جديدة تستهدف تسهيل متابعة المجموعات المزدحمة، ومنح المستخدمين تحكما أكبر في الرسائل والمحتوى المتبادل، إلى جانب تحسين طريقة الوصول إلى المحادثات التي تتطلب انتباههم.

طرحت شركة آبل أول هاتف آيفون قابل للطي آيفون ديو للبيع في أواخر أكتوبر 2026، بعد سنوات من الترقب والتكهنات، لكن الهاتف لم يمض سوى أيام قليلة في الأسواق حتى بدأت شكاوى المستخدمين تثير الجدل حول متانة شاشته الداخلية.

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، إطلاق وكيل الذكاء الاصطناعي الشخصي الجديد Claude Duet، لتنضم بذلك إلى شركات تقنية أخرى، من بينها ميتا وOpenAI، في سباق تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على تنفيذ المهام بصورة مستقلة دون الحاجة إلى تدخل المستخدم المستمر.

كشفت شركة الأمن السيبراني Check Point Research، عن حملة إلكترونية خبيثة تحمل اسم Yoba، تستهدف مستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي، من خلال تطبيقات مزيفة تحمل أسماء ChatGPT وClaude، لكنها تخفي بداخلها برمجيات ضارة قادرة على التسلل إلى أجهزة الكمبيوتر وتشغيل عمليات تعدين العملات المشفرة دون علم أصحابها.

يستعد تطبيق واتساب، لإجراء مجموعة من التغييرات على نظامي أندرويد وآيفون، تشمل إعادة تصميم واجهة الإعدادات، وتطوير أدوات النسخ الاحتياطي، وإضافة مزايا جديدة لتخصيص الملفات الشخصية وإدارة المحادثات والوسائط.

يواجه عدد من مستخدمي تطبيق يوتيوب على الهواتف الذكية مشكلة تقنية تؤثر في تجربة مشاهدة الفيديوهات على نظامي أندرويد وiOS، حيث يتسبب خلل برمجي في خروج الفيديو تلقائيا من وضع ملء الشاشة والانتقال إلى مشغل الفيديو المصغر العائم، بينما يفقد بعض المستخدمين صوت المقاطع أثناء التشغيل.