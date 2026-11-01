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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البرلمان يحذر من المراهنات الإلكترونية.. الضحايا بمئات الآلاف وتشريعات جديدة مرتقبة

النائب احمد البدوي
النائب احمد البدوي
رنا عبد الرحمن

حذر أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من تنامي مخاطر المراهنات الإلكترونية، في ظل انتشار تطبيقات تستهدف المستخدمين وتدفعهم إلى الاستمرار في استخدامها لساعات طويلة، بما قد يؤدي إلى الوقوع في فخ الإدمان والخسائر المالية.

وكشف بدوي عن تعرض مئات الآلاف من المواطنين لعمليات نصب إلكتروني مرتبطة بالمراهنات، مؤكدًا أن هذه الظاهرة باتت تمثل تهديدًا حقيقيًا يستدعي تكثيف الجهود لمواجهتها، خاصة مع تزايد الاعتماد على التطبيقات والمنصات الرقمية.

حجب تطبيقات المراهنات الإلكترونية

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة الحياة، أن الدولة اتخذت إجراءات حاسمة للتصدي لهذه الظاهرة، من بينها حجب عدد كبير من تطبيقات المراهنات الإلكترونية.

وأشار إلى أن بعض هذه التطبيقات تعتمد على أساليب تستهدف إبقاء المستخدمين داخل المنصة بشكل مستمر، الأمر الذي يدفعهم إلى فتح التطبيق واستخدامه على مدار 24 ساعة، وهو ما يعكس خطورة هذه المنصات وتأثيرها على سلوك الأفراد.

تشريعات جديدة لمواجهة المراهنات الإلكترونية

وأكد أحمد بدوي أن مواجهة المراهنات الإلكترونية لا تقتصر على الإجراءات الفنية وحجب التطبيقات، بل تتطلب أيضًا تحركًا تشريعيًا يواكب تطور هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن هناك تشريعات جديدة مرتقبة للتصدي للمراهنات الإلكترونية والحد من مخاطرها.

تأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة لمواجهة صور النصب الإلكتروني، وحماية المواطنين من الممارسات التي تستغل التكنولوجيا لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستخدمين.

لبني عسل المراهنات النصب

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