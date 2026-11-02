أزمة المستحقات تؤجل تجديد عقود 9 لاعبين في الزمالك

كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد عن كواليس ملف تجديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل الأزمات المالية التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

وقال محمود فؤاد، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر، إن هناك 9 لاعبين داخل صفوف الزمالك تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، وهو ما يضع مجلس الإدارة أمام عدد من الملفات المهمة التي تحتاج إلى الحسم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن مجلس إدارة الزمالك قرر تأجيل البت في ملف تجديد عقود اللاعبين، لحين الانتهاء من أزمة المستحقات المالية المتأخرة الخاصة باللاعبين، والعمل على تسوية هذه الأزمة قبل الدخول في مفاوضات جديدة بشأن العقود.

وفي سياق آخر، كشف الناقد الرياضي عن موقف عبد الله السعيد من مستقبله مع كرة القدم، مؤكدًا أن اللاعب سيعتزل بنهاية الموسم الحالي.

وتأتي هذه التطورات في ظل سعي إدارة الزمالك لترتيب الأوضاع المالية والإدارية داخل النادي، وحسم مستقبل عدد من العناصر التي تنتهي عقودها بنهاية الموسم، لتحديد ملامح قائمة الفريق خلال المرحلة المقبلة.