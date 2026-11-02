الارتقاء بالمظهر الحضاري.. محافظ الدقهلية يتابع أعمال تطوير ميدان سندوب

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال التطوير الجارية بميدان سندوب، ضمن خطة المحافظة لتطوير كافة الميادين بالمراكز والمدن والأحياء لتعزيز الهويه البصريه ، وتأتي أعمال تطوير منطقة سندوب في مقدمة الأولويات في الفترة الحالية ، لتحسين الصورة البصرية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة باعتبارها أحد المداخل المهمة لمدينة المنصورة.

ووجه " مرزوق " بـتكثيف الأعمال بميدان سندوب وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بجودة التنفيذ والمظهر الحضاري للميدان، مؤكدًا ضرورة دفع معدلات العمل وتذليل أي معوقات قد تؤثر على سرعة التنفيذ.

وأكد "محافظ الدقهلية " على استكمال أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة بالميدان ومداخل ومخارج سندوب، بهدف إحداث نقلة حضارية متكاملة تليق بأحد المداخل المهمة لمدينة المنصورة، وعدم اقتصار أعمال التطوير على الميدان فقط، بحيث تشمل المنطقة المحيطة به في إطار رؤية متكاملة للتطوير.

وأشار " مرزوق " إلى أن أعمال تطوير ميدان سندوب تأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمحاور والميادين ومداخل المدن، وتحسين الهوية البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية للأعمال حتى الانتهاء منها ودخولها بالشكل الحضاري اللائق بالمواطنين وزوار المحافظة.