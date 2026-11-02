السيطرة على حريق شب في شقة سكنية ببنها

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بمنطقة طابا، حيث اندلعت داخل غرفة نوم الأطفال بالطابق الرابع من عقار مكون من 6 طوابق، فيما رجحت المعاينة أن يكون ماس كهربائي وراء الحريق.



وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمساكن طابا بمدينة بنها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

ونجحت القوات في محاصرة النيران وإخمادها، ومنع امتدادها إلى باقي الشقة أو العقارات المجاورة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين.