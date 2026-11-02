تحرير 76 محضرا خلال حملة لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحال بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الميدانية والرقابية بمختلف المراكز والأحياء، لرفع الإشغالات والتصدي للمخالفات، ومراجعة تراخيص المحال والمنشآت والإعلانات، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية والقانونية، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالشوارع، وتيسير حركة المواطنين والسيارات، والحفاظ على حقوق المواطنين والصالح العام.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة وليد جمال رئيس المركز، نفذت حملة مكبرة استهدفت عددًا من الشوارع الحيوية بالمدينة، بالتنسيق مع شرطة مرافق الشمال، بقيادة الرائد محمد صفوت، وبمشاركة عماد عزيز نائب رئيس المركز، وأحمد بهلول مدير إدارة إصدار التراخيص، وعمر نافع مدير الإشغالات، ومحمود صابر مدير المتابعة الميدانية، وخالد شحات مدير إدارة الأمن، وذلك في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية والتصدي للمخالفات بمختلف صورها.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة شملت شوارع البحر الأعظم والجيش والجمهورية وسعد زغلول، وأسفرت عن تحرير 76 محضرًا متنوعًا للمخالفين، تضمنت 31 محضرًا لإشغالات الطرق العامة، و31 محضرًا للإشغالات وعدم الترخيص، و8 محاضر لمخالفات الاشتراطات البيئية، و3 محاضر لإدارة منشآت دون ترخيص، و3 محاضر لعدم وجود تراخيص إعلانات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات المكبرة بمختلف المراكز والمدن، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان عدم عودة الإشغالات أو التعدي على حرم الطريق، والتعامل الحاسم مع المخالفات، بما يحقق الانضباط في الشارع، ويحافظ على السيولة المرورية، ويضمن الالتزام بالتراخيص والاشتراطات المنظمة لمختلف الأنشطة.