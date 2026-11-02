قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 مواجهات تنتظر توتنهام ومرموش في نوفمبر.. وصحف إنجلترا تشيد بالنجم المصري
تعاون مصري وسوداني لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال الموارد المائية
بالتنسيق بين المالية والتخطيط.. رئيس الوزراء يستعرض تصورا لترشيد الإنفاق العام
نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم
ليبرمان يرشح آيزنكوت لرئاسة الحكومة الإسرائيلية ويدعم لابيد لرئاسة الكنيست
تقديرات إسرائيلية: حزب شاس يتجه لدعم نتنياهو في تشكيل الحكومة الجديدة
شيرين فهمي يكشف تفاصيل عملية التنصت على مكتب النائب العام هشام بركات
أمين عام جامعة الدول العربية: الحرب المقبلة في المنطقة قد تكون على المياه
روبيو: ترامب لم يحسم أمره بشأن إيران ويفضل حلا سلميا
إجازة عيد الميلاد المجيد 2027.. موعد الراحة الرسمية ومفاجأة جدول العطلات
لليوم السادس.. غطاسون متطوعون من نويبع والقاهرة يواصلون البحث عن فقيد السيول محمد علي بحيري
مديرية العمل بالشرقية تتيح 2688 فرصة عمل للشباب.. طريقة التقديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تضع المواطن في قلب التنمية

النائب أحمد السبكي
النائب أحمد السبكي
حسن رضوان

أكد أحمد السبكي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة مخرجات منتدى 2026 تعكس رؤية متكاملة لإدارة عملية التنمية، تقوم على تحويل الحوار المجتمعي إلى سياسات وبرامج تنفيذية، وربط التوصيات باحتياجات المواطنين وتطلعاتهم، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات.

وأوضح السبكي أن توجيه الرئيس بنشر التوصيات والتكليفات الصادرة بشأنها عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى، مصحوبة بجداول زمنية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة المتابعة والمحاسبة الإيجابية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة ما يتحقق من نتائج، بما يجعل المشاركة المجتمعية جزءا مستمرا من عملية صنع السياسات وتطوير الأداء الحكومي.

 اعتماد مخطط سنوي لمتابعة القضايا والقطاعات المختلفة

وأضاف أن اعتماد مخطط سنوي لمتابعة القضايا والقطاعات المختلفة يمنح المنتدى دورا ممتدا يتجاوز انعقاد جلساته، ويؤسس لحوار مؤسسي مستدام يجمع الحكومة والخبراء والشباب ومختلف فئات المجتمع، ويتيح الاستفادة من الأفكار والمقترحات في تحديد الأولويات وصياغة الحلول، مؤكدًا أن بناء المستقبل مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتوحيد الرؤى.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بشأن التوسع في برامج إعداد النشء بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وإتاحة الفرص للأطفال والشباب عبر منصة «شباب مصر»، وتنظيم لقاءات مباشرة مع المسؤولين، تعكس اهتماما حقيقيا ببناء جيل جديد يمتلك أدوات المعرفة والقيادة والابتكار، وقادرا على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.

وأكد أن تطوير المنظومة الصحية يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب مواصلة الاستثمار في البنية التحتية الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والوقائية، وتعزيز كفاءة الأطقم الطبية، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية، بما يضمن تقديم رعاية طبية أكثر جودة وكفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

وشدد على أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن مخرجات المنتدى تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الحوار والمتابعة والتنفيذ، وتؤكد أن الاستثمار في الإنسان، وتمكين الشباب، ورعاية النابغين، ودمج الأشخاص ذوي الهمم، تمثل مسارات متكاملة لبناء دولة حديثة تمتلك مقومات التقدم، مشيرا إلى أن النجاح الحقيقي لهذه التوجيهات يتمثل في ترجمتها إلى إنجازات يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي السبكي التوصيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

دعاء سيدنا يونس لتفريج الهموم

دعاء تفريج الهموم والكرب مع أذان الفجر.. ردد دعاء سيدنا يونس لتيسير الأمور وزوال الضيق

أرشيفية

مقذوفان يستهدفان ناقلة نفط قرب السعودية.. وهيئة بريطانية تكشف تفاصيل الحادث

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

ترشيحاتنا

وزير العمل ورئيس اتحاد عمال مصر

وزير العمل للملحقين العماليين: حماية حقوق عمالنا بالخارج وتبسيط إجراءات التشغيل

جانب من الاجتماع

رداد: بناء منظومة متكاملة ومستدامة لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة

القديس مارجرجس

انطلاق نهضة مارجرجس بغيط العنب في الإسكندرية وسط أجواء روحية

بالصور

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد