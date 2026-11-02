برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تضع المواطن في قلب التنمية

أكد أحمد السبكي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة مخرجات منتدى 2026 تعكس رؤية متكاملة لإدارة عملية التنمية، تقوم على تحويل الحوار المجتمعي إلى سياسات وبرامج تنفيذية، وربط التوصيات باحتياجات المواطنين وتطلعاتهم، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات.

وأوضح السبكي أن توجيه الرئيس بنشر التوصيات والتكليفات الصادرة بشأنها عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى، مصحوبة بجداول زمنية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة المتابعة والمحاسبة الإيجابية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة ما يتحقق من نتائج، بما يجعل المشاركة المجتمعية جزءا مستمرا من عملية صنع السياسات وتطوير الأداء الحكومي.

اعتماد مخطط سنوي لمتابعة القضايا والقطاعات المختلفة

وأضاف أن اعتماد مخطط سنوي لمتابعة القضايا والقطاعات المختلفة يمنح المنتدى دورا ممتدا يتجاوز انعقاد جلساته، ويؤسس لحوار مؤسسي مستدام يجمع الحكومة والخبراء والشباب ومختلف فئات المجتمع، ويتيح الاستفادة من الأفكار والمقترحات في تحديد الأولويات وصياغة الحلول، مؤكدًا أن بناء المستقبل مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتوحيد الرؤى.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بشأن التوسع في برامج إعداد النشء بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وإتاحة الفرص للأطفال والشباب عبر منصة «شباب مصر»، وتنظيم لقاءات مباشرة مع المسؤولين، تعكس اهتماما حقيقيا ببناء جيل جديد يمتلك أدوات المعرفة والقيادة والابتكار، وقادرا على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.

وأكد أن تطوير المنظومة الصحية يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب مواصلة الاستثمار في البنية التحتية الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والوقائية، وتعزيز كفاءة الأطقم الطبية، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية، بما يضمن تقديم رعاية طبية أكثر جودة وكفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

وشدد على أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن مخرجات المنتدى تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الحوار والمتابعة والتنفيذ، وتؤكد أن الاستثمار في الإنسان، وتمكين الشباب، ورعاية النابغين، ودمج الأشخاص ذوي الهمم، تمثل مسارات متكاملة لبناء دولة حديثة تمتلك مقومات التقدم، مشيرا إلى أن النجاح الحقيقي لهذه التوجيهات يتمثل في ترجمتها إلى إنجازات يشعر بها المواطن في حياته اليومية.