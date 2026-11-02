حرص المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال زيارته إلى تركيا، التي كان هدفها لقاء النجم محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونادي طرابزون التركي، وأبرز نجوم الكرة المصرية، على عقد لقاء معه، في إطار حرص الاتحاد على التواصل المستمر مع نجوم المنتخب الوطني.

تفاصيل لقاء هاني أبو ريدة مع محمد صلاح في تركيا

وشهد اللقاء مناقشة سبل تذليل أي معوقات، قد تواجه مسيرة المنتخب الوطني، بما يسهم في استمرار نجاحاته، مع تأكيد أهمية التواصل والتفاهم بين جميع عناصر المنظومة، والعمل بروح الفريق الواحد، وتهيئة أفضل الأجواء أمام المنتخب وجهازه الفني ولاعبيه، استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وأكد رئيس الاتحاد، تقديره الكبير للدور، الذي يمثله محمد صلاح، باعتباره من أهم رموز الكرة المصرية، وقائد المنتخب الوطني، مشددًا على حرص الاتحاد على تقديم كل سبل الدعم والمساندة للمنتخب الوطني، بما يحقق تطلعات الجماهير المصرية.