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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نائب رئيس دولة فلسطين يؤكد أهمية مواصلة فرنسا دورها السياسي والدبلوماسي لدعم الفلسطينيين

نائب رئيس دولة فلسطين
نائب رئيس دولة فلسطين
أ ش أ

أكد نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، أهمية مواصلة فرنسا دورها السياسي والدبلوماسي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والبناء على اعترافها بدولة فلسطين، إلى جانب العمل على وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وترجمة المواقف الدولية إلى خطوات عملية تسهم في إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

و استعرض نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، خلال لقائه اليوم /الاثنين/ مع المبعوث الفرنسي الخاص لتعزيز دولة فلسطين أندريه بارانت -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا"- سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم جهود الإصلاح وتطوير مؤسسات دولة فلسطين، بالإضافة لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية، وكذا التطرق للأوضاع السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان وتفاقم المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، والتي طالت المواطنين وممتلكاتهم، والمتضامنين الأجانب الذين يتعرضون لاعتداءات أثناء وقوفهم إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني.

وبحث الجانبان، الجهود المبذولة لتهيئة الظروف السياسية والميدانية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، وضمان مشاركة أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، إلى جانب التحركات الدولية الرامية إلى تحقيق السلام.

رئيس دولة فلسطين فرنسا الشعب الفلسطيني

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