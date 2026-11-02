مصادر: رئيس الوفد سيصدر قرار بتعيين عضو للهيئة العليا بديلا للراحل محمد حلمي سويلم|خاص

كشفت مصادر داخل حزب الوفد ، أن الوضع الآن بعد وفاة الراحل محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، سيتم تعيين عضو للهيئة العليا لحزب الوفد بدلا منه بقرار من الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" ، أنه ليس هناك بديل للفائز في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد بعد وفاته لأننا لسنا أمام قوائم انتخابية ، كما أن نتيجة انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد تم إعلانها ولن يتم تغييرها.



وأشارت المصادر، إلى أنه إذا استقال أي عضو من الهيئة العليا أو تم تجميده أو تم فصله ، ففي هذه الحالة يستكمل رئيس حزب الوفد تعيين أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد حتى لو توفى ١٠ أعضاء من الهيئة العليا لحزب الوفد ، لأنه ليس هناك احتياطي لهم.

وأعلن طارق تهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد السابق وعضو مجلس الشيوخ السابق منذ قليل وفاة محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.

تفاصيل وفاة محمد حلمي سويلم خلال واجب عزاء بالمنصورة

وأكد تهامي في تصريحات خاصة ل " صدى البلد " أن الراحل محمد حلمي سويلم توفي أثناء تقديمه واجب العزاء في شقيقة محمد شعيشع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد في المنصورة.

و أشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد السابق وعضو مجلس الشيوخ السابق إلى أن الراحل محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد سقط مغشيا عليه وهو في جنازة شقيقة محمد شعيشع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، ثم تم نقله إلى المستشفي إلا أنه كان قد فارق الحياة.

وكان قد فاز منذ أيام الراحل محمد حلمي سويلم بعضوية الهيئة العليا لحزب الوفد في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد التي أجريت يوم الجمعة الماضية.

وكشفت مصادر داخل حزب الوفد عن موعد جنازة الراحل محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة ل " صدى البلد " أنه من المقرر أن تكون جنازة الراحل محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد في برمبال القديمة بعد صلاة العصر غدا و العزاء في مسجد النصر يوم الأربعاء بالمنصورة.