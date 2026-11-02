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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

راح يعزي فمات.. وفاة محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد| خاص

وفاة محمد حلمي سويلم
وفاة محمد حلمي سويلم
معتز الخصوصي

أعلن طارق تهامي عضو الهيئة العليا لـ  حزب الوفد السابق وعضو مجلس الشيوخ السابق، منذ قليل ، وفاة محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.

وأكد تهامي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد "، أن الراحل محمد حلمي سويلم توفي أثناء تقديمه واجب العزاء في شقيقة محمد شعيع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد في المنصورة.

 الراحل محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد 

و أشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد السابق وعضو مجلس الشيوخ السابق، إلى أن الراحل محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد سقط مغشيا عليه وهو في جنازة شقيقة محمد شعيع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، ثم تم نقله إلى المستشفى إلا أنه كان قد فارق الحياة.

وفاز منذ أيام الراحل محمد حلمي سويلم بعضوية الهيئة العليا لحزب الوفد ، في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، التي أجريت يوم الجمعة الماضية.

حزب الوفد طارق تهامي محمد حلمي سويلم

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