نادي تينيريفي يصدر بيانًا بشأن الحالة الصحية للاعبه خيسوس دي ميجيل

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أصدر نادي تينيريفي الإسباني بيانًا الاثنين لتوضيح الحالة الصحية لمهاجمه خيسوس دي ميجيل، عقب تعرضه للإغماء في مباراة أندورا ضمن مباريات دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وشهدت مباراة تينيريفي وأندورا ظهر اليوم الاثنين حادثاً مروعاً، جرى على إثره إنهاء المباراة، بعد اصطدام حارس مرمى فريق أندورا جيسوس أوونو بشكل مروع بمهاجم تينيريفي خيسوس دي ميجيل، ليسقط الأخير على الأرض مغشياً عليه ويتخذ حكم المباراة قراراً بطرد حارس المرمى ولاحقًا، تم إخراج دي ميجيل على نقالة إلى المستشفى وسط صدمة الجميع.

ووقع دي ميجيل على أرض الملعب مغشيًا عليه وسارع لاعبو الفريقين للمطالبة بالمساعدة الطبية لإنقاذه وعقب تلقيه العلاج لبضعة دقائق تم إخراجه من الملعب للمستشفى وأخطر حكم المباراة بيريز هيرنانديز قائدي ومدربي الفريقين بإلغاء المباراة.

وأصدر النادي بياناً عبر حسابه بمنصة (إكس) الاثنين لتوضيح حالة اللاعب حيث أفاد بإدخال خيسوس دي ميجيل إلى قسم العناية المركزة في مستشفى نويسترا سينيورا ديلا كانديلاريا الجامعية وأنه في حالة مستقرة رغم خطورة الإصابة.

وأشار البيان إلى أن الخدمات الطبية للمستشفى ستقدم تقريرها في حال حدوث تحديثات.