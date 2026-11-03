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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القطاعي السياحي المصري يشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة| خاص

السياحة في مصر
السياحة في مصر
محمد الاسكندرانى

يشارك القطتع السياحي المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM London 2026)، والتي ستنطلق فعالياتها اليوم الثلاثاء، 3 نوفمبر.

أطلقت وزارة السياحة والآثار عبر الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة ترويجية متكاملة في العاصمة البريطانية لندن، تستمر لمدة شهر، بهدف تعزيز حضور المقصد السياحي المصري بالسوق البريطاني، والاستفادة من الزخم الذي تحظى به المشاركة المصرية في أحد أبرز الملتقيات الدولية لصناعة السياحة والسفر.

بورصة لندن الدولية للسياحة

 

وتستهدف الحملة إبراز التنوع والثراء اللذين يتمتع بهما المقصد السياحي المصري، وما يقدمه من منتجات وتجارب سياحية تلبي اهتمامات مختلف السائحين، إلى جانب تعزيز الوعي بها لدى الجمهور البريطاني، ودعم جهود التواصل معشركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران وصناع القرار في القطاع السياحي، بما يسهم في تحفيز الطلب على زيارة مصر، لا سيما خلال الموسم السياحي الشتوي، وزيادة الحركة السياحية الوافدة من المملكة المتحدة.

قال عبدالهادي محمد، رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان، أن بورصة السياحة في لندن تصنف بأنها الأهم في العالم للقاء صانعي وقيادات السياحة حول العالم.

أوضح عبدالهادي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن بورصة لندن السياحية فرصة لإبرام تعاقدات بين منظمي الرحلات لتسيير مزيد من الأفواج السياحية للمقصد السياحي المصري.

أشار رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان، إلى أن المشاركة المصرية ستكون بقوة رغبة وسعيًا لتحقيق طفرة سياحية لموسم حجوزات الصيف المقبل.

وعن التوترات الجيوسياسية في العالم، أفاد أن لاتأثير حقيقي حتى الآن على حركة السياحة الوافدة إلينا موضحًا أن نطاقنا الجغرافي بعيد عن مناطق الصراع.

بورصة لندن الدولية للسياحة WTM London 2026 السياحة وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

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