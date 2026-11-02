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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هيئة بريطانية: إصابة نافلة نفط بمقذوفين مجهولين في الخليج العربي

نافلة نفط بمقذوفين مجهولين في الخليج العربي
نافلة نفط بمقذوفين مجهولين في الخليج العربي
أ ش أ

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم /الإثنين/، بأنها تلقت بلاغاً يفيد بإصابة ناقلة نفط بمقذوفين مجهولين أثناء إبحارها في الخليج العربي شرقي منطقة رأس الخفجي السعودي.
وذكرت الهيئة - في تحذير عبر موقعها الإلكتروني - بأنها تلقت بلاغاً عن وقوع حادث على بعد 72 ميلاً بحرياً شرق رأس الخفجي بالمملكة العربية السعودية، حيث أصيبت ناقلة نفط بمقذوفين مجهولي المصدر في جانبها الأيسر أثناء إبحارها باتجاه الجنوب الشرقي في الخليج العربي.
وأكدت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير، ولا ترد بلاغات عن وقوع أي أضرار بيئية في الوقت الراهن، ونصحت السفن بتوخي الحذر أثناء الملاحة وإبلاغ هيئة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا عن أي نشاط مشبوه، وذلك بالتزامن مع إجراء السلطات المختصة تحقيقاتها في الحادث.
س ا س / م ي م
أ ش أ

التجارة البحرية البريطانية ناقلة نفط الخليج العربي

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