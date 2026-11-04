تحول تاريخي .. بايرون دونالدز أول حاكم أسود لولاية فلوريدا في تاريخها

في تحول تاريخي للمشهد السياسي الأمريكي، فاز الجمهوري بايرون دونالدز بانتخابات حاكم ولاية فلوريدا، ليصبح أول أمريكي من أصول أفريقية يتولى هذا المنصب في تاريخ الولاية، كما يسجل اسمه بوصفه أول جمهوري أسود يُنتخب حاكمًا لولاية أمريكية.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، بينها وكالة أسوشيتد برس وشبكة CBS News، فوز دونالدز على منافسه الديمقراطي ديفيد جولي في انتخابات الثالث من نوفمبر 2026، ليخلف الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس، الذي تنتهي ولايته بعد ثماني سنوات في المنصب.

ومن المقرر أن يتسلم دونالدز مهامه رسميًا في يناير 2027.

ويمثل هذا الفوز محطة بارزة في تاريخ فلوريدا السياسي، التي لم تشهد من قبل انتخاب حاكم أسود، كما يحمل دلالة وطنية، باعتباره سابقة في تاريخ الحزب الجمهوري الأمريكي.

ويبلغ دونالدز 47 عامًا، وينحدر من بروكلين بولاية نيويورك. وبدأ مسيرته المهنية في القطاع المالي، قبل دخوله العمل السياسي، حيث انتُخب عضوًا في مجلس نواب فلوريدا عام 2016، ثم وصل إلى مجلس النواب الأمريكي عام 2021 ممثلًا للدائرة التاسعة عشرة بالولاية.

وخاض دونالدز السباق الانتخابي بدعم من الرئيس دونالد ترامب، مستندًا إلى أجندة محافظة ركزت على خفض الضرائب، ومعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة والتأمين على المنازل، وتوسيع خيارات التعليم.

وتكتسب النتيجة أهمية إضافية في ظل استمرار سيطرة الجمهوريين على منصب حاكم فلوريدا، بينما تواجه الولاية تحديات اقتصادية واجتماعية تتعلق بالسكن والتأمين والأسعار.

وبذلك لا يمثل فوز دونالدز مجرد انتصار انتخابي للحزب الجمهوري، بل لحظة تاريخية تعكس تطور التمثيل السياسي للأمريكيين السود داخل المؤسسات التنفيذية، مع ترقب السياسات التي سيعتمدها الحاكم الجديد عند بدء ولايته مطلع العام المقبل.