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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يصل الدعاء للمتوفين من المسلمين جميعًا؟.. أمين الفتوى يجيب

الدعاء
الدعاء
محمد شحتة

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن مدى وصول الدعاء للمتوفين من المسلمين جميعًا، وما إذا كان يشمل والدي السائلة وإخوتها المتوفين عندما تدعو لهم مع عموم المسلمين.

وأوضح فخر، خلال تصريح له، أن الدعاء للمسلمين والمسلمات يشمل جميع المتوفين بإذن الله، وتصلهم رحمته سبحانه وتعالى، سواء دعا الإنسان لهم بصفة عامة أو خصّ بعضهم بالدعاء.

الدعاء الشامل للمسلمين

وأشار أمين الفتوى إلى أن قول المسلم: «اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات» دعاء عام يشمل المسلمين جميعًا، مؤكدًا أن هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وأن من يدعو بهذا الدعاء يرجو أن يعم نفعه جميع من شملهم الدعاء.

وأكد أن السائلة يمكنها الدعاء لوالديها وإخوتها المتوفين بصفة خاصة، كما يمكنها الدعاء لجميع المسلمين والمسلمات، وفي الحالتين يُرجى وصول الدعاء إلى من شملهم، بفضل الله ورحمته.
 

الفتوى دار الإفتاء الدعاء الدعاء للميت الدعاء للأموات أدعية للميت

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