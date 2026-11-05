أحمد حسن مكي: أفشة كان مؤثرًا مع الاتحاد.. وأتمنى عودته في يناير

تحدث أحمد حسن مكي، مدرب الاتحاد السكندري، عن إمكانية عودة محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي الحالي والاتحاد السابق، إلى صفوف زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد جلال، ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن أفشة كان من اللاعبين المؤثرين مع الاتحاد السكندري خلال الموسم الماضي، وقدم مستويات مميزة قبل انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي خلال الموسم الحالي.

وأضاف مدرب الاتحاد السكندري أنه يتمنى عودة أفشة إلى الفريق مرة أخرى خلال الميركاتو الشتوي، في ظل الإمكانيات الفنية التي يمتلكها اللاعب والخبرة التي اكتسبها.

وأوضح مكي أن حسم ملف عودة اللاعب سيكون بالتنسيق مع إدارة النادي والجهاز الفني، مشيرًا إلى أنه ستُعقد جلسات لتحديد احتياجات الفريق والصفقات الجديدة، إلى جانب الاستقرار على أسماء اللاعبين الراحلين خلال فترة الانتقالات المقبلة.