الخلافات الزوجية أمام الأطفال.. كيف تؤثر في شعورهم بالأمان النفسي؟

لا تتوقف آثار الخلافات الزوجية عند العلاقة بين الزوجين فقط، بل قد تمتد إلى الحالة النفسية للأطفال، خاصة عندما تحدث المشاجرات أمامهم بصورة متكررة، أو تتضمن صراخًا واتهامات وعبارات جارحة، ما قد يجعل الطفل يشعر بالخوف وعدم الاستقرار داخل المنزل، حتى لو لم يكن طرفًا في الخلاف.

وفي هذا السياق، يوضح استشاري العلاقات الأسرية عادل المكاوي أن الخلافات الزوجية جزء طبيعي من الحياة الأسرية، ولا توجد علاقة زوجية تخلو تمامًا من الاختلاف في وجهات النظر، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في طريقة إدارة الخلاف، ومدى تأثيره على الأطفال وشعورهم بالأمان داخل الأسرة.

كيف تؤثر الخلافات الزوجية أمام الأطفال على نفسيتهم؟

واكد المكاوي ان المشاجرات المتكررة بين الأب والأم تؤثر على إحساس الطفل بالاستقرار، إذ يرتبط شعوره بالأمان بوجود بيئة منزلية هادئة يستطيع فيها التعبير عن مشاعره دون خوف أو قلق.

ومن أبرز التأثيرات النفسية المحتملة:

1- الشعور بالخوف وفقدان الأمان

عندما يشاهد الطفل والديه يتبادلان الصراخ أو الاتهامات، قد يشعر بأن الأسرة مهددة بالتفكك، ويبدأ في القلق بشأن مستقبل المنزل وعلاقته بكل من الأب والأم.

2- القلق والتوتر المستمر

تكرار الخلافات قد يجعل الطفل في حالة ترقب دائم، منتظرًا حدوث مشكلة جديدة، وهو ما قد ينعكس على نومه وتركيزه وسلوكه اليومي.

3- الشعور بالذنب وتحميل النفس المسؤولية

بعض الأطفال، خاصة في الأعمار الصغيرة، قد يعتقدون أنهم السبب في غضب أحد الوالدين أو نشوب الخلاف، ويبدأون في لوم أنفسهم دون إدراك الأسباب الحقيقية للمشكلة.

4- التأثير على التحصيل الدراسي

قد تؤدي الضغوط الأسرية إلى تشتت انتباه الطفل وضعف قدرته على التركيز، كما قد يفقد اهتمامه بالأنشطة المدرسية والاجتماعية.

5- التأثير على علاقاته المستقبلية

قد يكتسب الطفل أنماطًا غير صحية في التعامل مع الخلافات، فيعتقد أن الصراخ أو التجاهل أو الإهانة وسائل طبيعية لحل المشكلات، وهو ما قد ينعكس على علاقاته عندما يكبر.

كيف يتعامل الأب والأم مع الخلافات دون إيذاء الأطفال؟

هناك مجموعة من القواعد التي تساعد الوالدين على حماية أطفالهم من الآثار النفسية للخلافات الزوجية، أبرزها:

تجنب المشاجرات الحادة أمام الأطفال، وتأجيل مناقشة المشكلات الحساسة إلى وقت مناسب.

الابتعاد تمامًا عن تبادل الإهانات أو التهديدات أو التقليل من شأن الطرف الآخر.

عدم استخدام الطفل وسيطًا لنقل الرسائل بين الأب والأم.

عدم إجبار الطفل على اختيار أحد الوالدين أو الانحياز إليه.

طمأنة الطفل بأن الخلاف ليس بسببه، وأنه ليس مسؤولًا عن حل مشكلات الكبار.

إظهار الاحترام المتبادل أمام الأطفال، حتى عند الاختلاف في وجهات النظر.

هل يكفي الاعتذار للطفل بعد مشاهدة مشاجرة بين والديه؟

من المهم ألا يكتفي الأب والأم بالتوقف عن الشجار، بل يجب توضيح ما حدث للطفل بطريقة تناسب عمره، والاعتراف بأن الصراخ أو الانفعال لم يكن تصرفًا صحيحًا، مع طمأنته بأن الخلافات مسؤولية الكبار وليست مسؤوليته.

كما ينبغي أن يرى الطفل سلوكًا عمليًا يعيد إليه الشعور بالاستقرار، من خلال تعامل هادئ بين الوالدين واحترام متبادل، بدلًا من الاكتفاء بالوعود.

وفي النهاية، لا تعني حماية الأطفال من الخلافات أن يعيش الأب والأم دون اختلاف، وإنما أن يتعلموا إدارة مشكلاتهم بطريقة تحافظ على الاحترام المتبادل، وتضمن ألا يتحول المنزل إلى مصدر دائم للخوف والقلق بالنسبة لأطفالهم.