قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
تراجع متوسط سعر الدولار في مصر.. اعرف سعره
هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب
ترامب يخطط لتحويل المكتب البيضاوي إلى نصب تذكاري لمنع الرؤساء المقبلين من تغييره
بعد مطالب عزله.. وزير الحرب الأمريكي يتمسك بمنصبه ويدافع عن الحرب علي إيران
إيران تضع 7 شروط أمام واشنطن.. مقترح نووي جديد يصل أمريكا عبر قطر
إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير
أمير الكويت يغادر البلاد متوجها إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الخلافات الزوجية أمام الأطفال.. كيف تؤثر في شعورهم بالأمان النفسي؟

الخلافات الزوجية
الخلافات الزوجية
ريهام قدري

لا تتوقف آثار الخلافات الزوجية عند العلاقة بين الزوجين فقط، بل قد تمتد إلى الحالة النفسية للأطفال، خاصة عندما تحدث المشاجرات أمامهم بصورة متكررة، أو تتضمن صراخًا واتهامات وعبارات جارحة، ما قد يجعل الطفل يشعر بالخوف وعدم الاستقرار داخل المنزل، حتى لو لم يكن طرفًا في الخلاف.

وفي هذا السياق، يوضح استشاري العلاقات الأسرية عادل المكاوي أن الخلافات الزوجية جزء طبيعي من الحياة الأسرية، ولا توجد علاقة زوجية تخلو تمامًا من الاختلاف في وجهات النظر، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في طريقة إدارة الخلاف، ومدى تأثيره على الأطفال وشعورهم بالأمان داخل الأسرة.

كيف تؤثر الخلافات الزوجية أمام الأطفال على نفسيتهم؟

 واكد المكاوي ان المشاجرات المتكررة  بين الأب والأم تؤثر على إحساس الطفل بالاستقرار، إذ يرتبط شعوره بالأمان بوجود بيئة منزلية هادئة يستطيع فيها التعبير عن مشاعره دون خوف أو قلق.

ومن أبرز التأثيرات النفسية المحتملة:

1- الشعور بالخوف وفقدان الأمان

عندما يشاهد الطفل والديه يتبادلان الصراخ أو الاتهامات، قد يشعر بأن الأسرة مهددة بالتفكك، ويبدأ في القلق بشأن مستقبل المنزل وعلاقته بكل من الأب والأم.

2- القلق والتوتر المستمر

تكرار الخلافات قد يجعل الطفل في حالة ترقب دائم، منتظرًا حدوث مشكلة جديدة، وهو ما قد ينعكس على نومه وتركيزه وسلوكه اليومي.

3- الشعور بالذنب وتحميل النفس المسؤولية

بعض الأطفال، خاصة في الأعمار الصغيرة، قد يعتقدون أنهم السبب في غضب أحد الوالدين أو نشوب الخلاف، ويبدأون في لوم أنفسهم دون إدراك الأسباب الحقيقية للمشكلة.

4- التأثير على التحصيل الدراسي

قد تؤدي الضغوط الأسرية إلى تشتت انتباه الطفل وضعف قدرته على التركيز، كما قد يفقد اهتمامه بالأنشطة المدرسية والاجتماعية.

5- التأثير على علاقاته المستقبلية

قد يكتسب الطفل أنماطًا غير صحية في التعامل مع الخلافات، فيعتقد أن الصراخ أو التجاهل أو الإهانة وسائل طبيعية لحل المشكلات، وهو ما قد ينعكس على علاقاته عندما يكبر.

كيف يتعامل الأب والأم مع الخلافات دون إيذاء الأطفال؟

هناك مجموعة من القواعد التي تساعد الوالدين على حماية أطفالهم من الآثار النفسية للخلافات الزوجية، أبرزها:

  • تجنب المشاجرات الحادة أمام الأطفال، وتأجيل مناقشة المشكلات الحساسة إلى وقت مناسب.
  • الابتعاد تمامًا عن تبادل الإهانات أو التهديدات أو التقليل من شأن الطرف الآخر.
  • عدم استخدام الطفل وسيطًا لنقل الرسائل بين الأب والأم.
  • عدم إجبار الطفل على اختيار أحد الوالدين أو الانحياز إليه.
  • طمأنة الطفل بأن الخلاف ليس بسببه، وأنه ليس مسؤولًا عن حل مشكلات الكبار.
  • إظهار الاحترام المتبادل أمام الأطفال، حتى عند الاختلاف في وجهات النظر.

هل يكفي الاعتذار للطفل بعد مشاهدة مشاجرة بين والديه؟

من المهم ألا يكتفي الأب والأم بالتوقف عن الشجار، بل يجب توضيح ما حدث للطفل بطريقة تناسب عمره، والاعتراف بأن الصراخ أو الانفعال لم يكن تصرفًا صحيحًا، مع طمأنته بأن الخلافات مسؤولية الكبار وليست مسؤوليته.

كما ينبغي أن يرى الطفل سلوكًا عمليًا يعيد إليه الشعور بالاستقرار، من خلال تعامل هادئ بين الوالدين واحترام متبادل، بدلًا من الاكتفاء بالوعود.

وفي النهاية، لا تعني حماية الأطفال من الخلافات أن يعيش الأب والأم دون اختلاف، وإنما أن يتعلموا إدارة مشكلاتهم بطريقة تحافظ على الاحترام المتبادل، وتضمن ألا يتحول المنزل إلى مصدر دائم للخوف والقلق بالنسبة لأطفالهم.

المتزوجين الخلافات الزوجية الازواج الحالة النفسية للأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادة الادخار من البنك الأهلي

بعائد 22%.. كيف تختار شهادة الادخار الأنسب لاحتياجاتك المالية من البنك الأهلي 2026؟

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

رئيس الوزراء

ننشر القائمة الرسمية للجهات المستثناة من قرار الحكومة بترشيد الإنفاق العام

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن خطة لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال 3 سنوات

وزير الصحة

1700 جنيه للأطباء.. الصحة تعلن البدء في تحسين دخل الكادر الطبي ضمن توصيات منتدى «مصر 2026»

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"مين هايمسك إيدي في فرحي؟".. الرئيس السيسي يستجيب لنداء ابنة الشهيد محمد سعد مصطفى عياد

ترشيحاتنا

القومي لحقوق الإنسان يعقد ورشة لمناقشة آليات مواجهة العنف المجتمعي

القومي لحقوق الإنسان يواجه العنف المجتمعي.. ورفع التوصيات للجهات المعنية

نيافة الأنبا مارك

رسامة قمص بإيبارشية باريس وشمالي فرنسا بيد الأنبا مارك

التضامن الاجتماعى

التضامن الاجتماعي تفتح آفاق التمكين الاقتصادي أمام سامية جمال بالفيوم

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل السبع بهارات في المنزل.. سر النكهة القوية لأشهر الأكلات المصرية

طريقة عمل خلطة السبع بهارات
طريقة عمل خلطة السبع بهارات
طريقة عمل خلطة السبع بهارات

فيديو

إليسا

بعد ساعتين من طرحها.. «هبطل أحب» لإليسا تدخل الترند بتوقيع نادر عبد الله وتامر عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد