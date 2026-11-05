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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية .. زوال ​الخطر ​عن محافظة شرورة بعد إطلاق الإنذار المبكر

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلن ‌الدفاع المدني السعودي، الخميس ، زوال ​الخطر ​بعد وقت قصير ⁠من ​إصداره إنذارات ​من تهديدات في  محافظة شرورة في ‌خضم ⁠الأعمال القتالية المستمرة منذ ​أسابيع ​مع ⁠الفصائل اليمنية في اليمن.

وكان أعلن الدفاع المدني أنه تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في  محافظة شرورة  للتحذير من خطر.

وفي وقت سابق ، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن نجاح وحداتها الدفاعية في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، في تطور جديد ضمن سلسلة التهديدات الجوية التي تشهدها المملكة خلال الفترة الأخيرة.


ويأتي الإعلان في ظل تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على مناطق سعودية مختلفة، وسط مخاوف من امتداد المواجهات الإقليمية إلى المنشآت الحيوية والبنية التحتية للطاقة، خاصة أن المنطقة الشرقية تضم الجزء الأكبر من احتياطيات المملكة النفطية والغازية، كما تحتضن المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية.


وكان التحالف أعلن خلال الأيام الماضية اعتراض وتدمير مسيرات في المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية، بالتزامن مع اعتراض تهديدات جوية أخرى في الرياض ومناطق مختلفة من المملكة. 

الدفاع المدني السعودي المنصة الوطنية للإنذار المبكر قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن شركة أرامكو السعودية

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