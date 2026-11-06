لو زهقت من الدايت.. 3 أفكار لأكلات صحية ولذيذة

الدايت والأنظمة الصحية أصبحت أسلوب حياة بالنسبة للكثير من الأشخاص، مما يجعل البعض يشعر بالملل من الأطباق و الأكلات التقليدية في الدايت، فنقدم لكم من خلال السطور التالية بعض الأفكار الغير تقليدية و الصحية.

مقادير صدور دجاج بالكريمة دايت



● صدور دجاج

● بابريكا

● ثوم باودر

● بصل باودر

● ملح

● فلفل

● بصل جوليان

● مشروم شرائح

● فلفل أحمر جوليان

● 1 ملعقة صلصة

● طماطم مكعبات

● 1 ملعقة دقيق شوفان

● ¾ كوب لبن

● بابريكا

● ملح

● فلفل

للوجه:

● جبنة موتزاريلا

للتقديم:

● أرز بسمتي أبيض



طريقة تحضير صدور دجاج بالكريمة دايت



يتبل الدجاج مع البابريكا والثوم بودرة والبصل البودرة والملح والفلفل الأسود ثم تشوح وترفع.

يتبل المشروم والبصل والفلفل الأحمر الجوليان بالزيت والملح والفلفل الأسود والبابريكا.

تعفر بالدقيق ثم تشوح في نفس الوعاء بقليل من زيت الزيتون ثم يضاف اللبن.

تضاف مكعبات الطماطم وصلصلة الطماطم ثم تدخل فرنا ساخنا ويضاف الجبن الموتزاريلا حتى تمام النضج.

تقدم مع أرز أبيض.

مقادير كفتة دجاج دايت



● 500 جرام صدور دجاج

● بصلة متوسطة

● 4 فص ثوم

● كزبرة طازجة

● 1 حبة فلفل أحمر حلو

● ½ ملعقة صغيرة كركم

● ملح

● فلفل

للتقديم:

● 1 كوب زبادي

● ¼ كوب طحينة

● ليمون

● ثوم مفروم

● نعناع طازج

● ملح

● فلفل

● شيلي فليكس



طريقة تحضير كفتة دجاج دايت



فى الكبة يوضع قطع بصل , فلفل أحمر حلو , كزبرة , ملح , فلفل للحصول على الخليط ثم يفصى الخليط في وعاء.

يوضع الخليط مرة أخرى في الكبة و يضاف إليه مكعبات الدجاج , ثوم مفروم , كركم للحصول على خليط كفتة الدجاج.

تشكل الكفتة , يأخذ ماء تصفية الخليط مع إضافة زيت زيتون و يدهن وجه الكفتة

ثم توضع كفتة الدجاج في الفرن حتى تمام الطهى.

في وعاء يوضع طحينة , ليمون , ثوم , كوب زبادى , ملح , فلفل , شيلي فليكس للحصول على الطحينة

ثم يوضع نعناع طازج على الوجه

ثم تقدم مع الكفتة.

مقادير مناقيش صحية دايت



● 2 كوب دقيق حبوب كاملة أو أسمر

● 2 ملعقة صغيرة خميرة مع 4 ملعقة كبيرة لبن وسكر

● 4 ملعقة كبيرة زبادي

● 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

● رشة ملح

● ¾ كوب ماء دافئ

الحشو:

● دقة زعتر

● زيت زيتون



طريقة تحضير مناقيش صحية دايت



تخلط المكونات الجافة معا في العجان

يضاف الزبادي والزيت ويقلب

يضاف الماء ويقلب حتى يتجانس القوام ويتشكل عجين

يقسم العجين إلى كرات

يترك العجين ليرتاح حوالي ½ ساعة

تفرد كرات العجين إلى دوائر

تضاف الحشوات المختلفة حسب الرغبة