محافظ الغربية: ضبط 1526 عبوة أغذية منتهية الصلاحية و3.5 طن دهانات و2200 لتر زيوت وسولار.. صور

كثّفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملاتها الرقابية المفاجئة على الأسواق والمنشآت التجارية والمصانع والمخازن، وأسفرت حملة بقيادة المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، عن ضبط كميات متنوعة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية والمواد مجهولة المصدر والمنتجات المغشوشة.

تحرك تنفيذي عاجل

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

وشملت المضبوطات 1,526 قطعة وعبوة من الحلوى والشيكولاتة والويفر والبهارات والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، بينها 526 قطعة حلوى وشيكولاتة وويفر، و1,000 ظرف وعبوة من البهارات والمواد الغذائية، داخل أحد محال بيع المواد الغذائية.

رفع كفاءة الخدمات

كما تمكنت الحملة من ضبط 2 طن من الدهانات مجهولة المصدر داخل منشأة غير مرخصة، و1,530 كجم من مادة الغراء مدون عليها أنها مستوردة من تركيا دون مستندات تثبت مصدرها، إلى جانب ضبط 2,000 لتر من زيوت السيارات المستعملة والهالكة المعدة لإعادة التعبئة والتداول بالسوق السوداء، و200 لتر سولار مدعم داخل أحد المخابز السياحية بالمخالفة للقانون.

تحسين خدمات المواطنين

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة، فيما أكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية للتصدي للغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وحماية صحة المواطنين والحفاظ على الدعم.