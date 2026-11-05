انطلاق مناورات "مالابار" البحرية بمشاركة الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند

بدأت الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، اليوم /الخميس/ مناورات "مالابار" البحرية المشتركة في المياه قبالة منطقة كانتو المحيطة بطوكيو.

وذكرت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، في بيان لها، أن الدول الأربع، التي تشكل ما يعرف بالتحالف الرباعي (كواد)، تهدف إلى تعزيز علاقاتها من خلال هذا التدريب المشترك، والذي يستمر حتى 12 نوفمبر، ويتضمن تدريبات على التعامل مع الغواصات والأساطيل السطحية.

وأوضحت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية أن القطع البحرية المشاركة تشمل حاملة المروحيات "إيسي" والفرقاطة اليابانية "موجامي"، وسفينة نقل برمائية أمريكية، بالإضافة إلى فرقاطات من الهند وأستراليا.

وقال قائد أسطول الدفاع الذاتي الياباني، كاتسوشي أوماتشي، خلال حفل افتتاح المناورة على متن حاملة المروحيات "إيسي" الراسية في قاعدة يوكوسوكا البحرية بالقرب من طوكيو، "إن البيئة الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تزداد تعقيدا، والتعاون مع الدول التي تشاركنا الرؤية ذاتها أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".

يُشار إلى أن مناورات "مالابار" انطلقت عام 1992 كمبادرة ثنائية بين القوات البحرية الأمريكية والهندية، قبل أن تنضم إليها قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية في عام 2007.