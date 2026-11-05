الإسكندرية: إبداعات طلاب النحت في معرض بمركز محمود سعيد للمتاحف

استضاف مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، التابع لقطاع الفنون التشكيلية، المعرض السنوي لقسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والذي يقدم حصاد التجارب الفنية والإبداعية لطلاب القسم خلال العام الدراسي 2025- 2026.

و قالت الدكتورة نيفين غريب، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، في تصريح اليوم / الخميس /، أن المعرض يمثل مساحة لعرض حصيلة عام دراسي من التجريب والتدريب والممارسة الفنية، وفرصة للتعرف على اتجاهات الأجيال الشابة في التعامل مع فن النحت، وما تحمله أعمالهم من تنوع في الرؤية والمعالجة والتقنيات.

و أوضحت "عميد كلية الفنون الجميلة" أن المعرض يضم أكثر من 100 عمل فني، يتنوع بين المنحوتات الخشبية و الحجرية، والأعمال المنفذة بالبرونز والحديد والبوليستر ،إلى جانب المشغولات الخزفية وأعمال الرسم والتصوير الجداري، في تجارب تعكس تعدد المسارات التعبيرية التي يتيحها فن النحت، و قدرة الطلاب على توظيف الخامة وتطويرها لخدمة الفكرة والتكوين الفني.