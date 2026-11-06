لا تنخدع بحرارة الشمس.. أخطاء في اختيار ملابس الأطفال مع تقلبات الجو

مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، وارتفاع درجات الحرارة نسبيًا خلال ساعات النهار مقابل انخفاضها في الصباح الباكر وفترات الليل، تقع كثير من الأمهات في حيرة عند اختيار ملابس أطفالهن، خاصة مع ظهور الشمس التي قد توحي بأن الطقس أصبح دافئًا طوال اليوم.

وتكمن المشكلة في أن الاعتماد على حرارة الشمس وقت الظهيرة فقط قد يؤدي إلى اختيار ملابس غير مناسبة، ما يجعل الطفل أكثر عرضة للشعور بالبرد أو التعرق الزائد، خاصة مع الانتقال المتكرر بين الأماكن المفتوحة والمغلقة.

أخطاء شائعة تقع فيها الأمهات عند اختيار ملابس الأطفال

1- تخفيف الملابس بسبب حرارة الشمس

من الأخطاء الشائعة الاكتفاء بملابس خفيفة للطفل لمجرد أن الطقس يبدو دافئًا وقت الخروج، دون مراعاة انخفاض الحرارة في الصباح والمساء.

2- ارتداء طبقات ثقيلة طوال اليوم

تعتقد بعض الأمهات أن زيادة الملابس تحمي الطفل من نزلات البرد، لكن المبالغة في التدفئة قد تؤدي إلى التعرق والشعور بعدم الراحة، خاصة أثناء اللعب والحركة.

3- عدم مراعاة اختلاف درجات الحرارة

قد ينتقل الطفل من الشارع الدافئ إلى مكان مكيف أو العكس، لذلك من المهم اختيار ملابس يمكن إضافة طبقة إليها أو خلعها بسهولة حسب درجة الحرارة.

4- إهمال الملابس المناسبة أثناء الذهاب للمدرسة

يخرج الأطفال في الصباح الباكر عندما تكون درجات الحرارة أقل، ثم يقضون ساعات النهار في أجواء أكثر دفئًا، ولذلك لا يُفضل اختيار ملابس ثقيلة يصعب التعامل معها خلال اليوم.

5- الاعتماد على نوع واحد من الأقمشة

اختيار الأقمشة غير المناسبة قد يزيد شعور الطفل بالحرارة والتعرق، لذلك يُفضل الاعتماد على الملابس القطنية المريحة التي تسمح بتهوية الجسم وامتصاص العرق.

كيف تختارين ملابس طفلك بشكل صحيح مع تقلبات الطقس؟

اعتمدي نظام الطبقات الخفيفة بدلًا من قطعة واحدة ثقيلة.

اختاري جاكيتًا خفيفًا يمكن ارتداؤه عند انخفاض الحرارة وخلعه وقت الظهيرة.

احرصي على أن تكون الملابس مريحة ومناسبة لحركة الطفل.

تابعي حالة الطقس قبل خروج الطفل صباحًا، وليس اعتمادًا على شكل السماء فقط.

تجنبي المبالغة في تدفئة الطفل أو تركه بملابس مبللة بالعرق.

اهتمي بتدفئة الطفل بصورة مناسبة خلال ساعات الصباح الباكر والليل.

هل تقلبات الجو تسبب نزلات البرد؟

من المهم معرفة أن نزلات البرد تسببها الفيروسات، وليس انخفاض درجات الحرارة وحده، لكن تغير الفصول والطقس قد يتزامن مع زيادة انتشار بعض الفيروسات التنفسية، خاصة مع التجمعات المدرسية والاختلاط بين الأطفال.

لذلك، لا تقتصر حماية الطفل على اختيار الملابس المناسبة، بل تشمل أيضًا غسل اليدين بانتظام، وتهوية الأماكن المغلقة، وتجنب مخالطة الأشخاص المصابين بأعراض تنفسية.