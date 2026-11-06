قرار مفاجئ يهدد عمر مرموش.. هل يفقد نجم منتخب مصر مكانه في تشكيل توتنهام؟

تزايدت الشكوك حول مستقبل الدولي المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريق توتنهام الإنجليزي، بعدما كشفت تقارير صحفية عن اتجاه الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني للفريق، لاستبعاده من مواجهة ليدز يونايتد المقبلة، في قرار قد يمثل ضربة جديدة لطموحات اللاعب في إثبات قدراته داخل الدوري الإنجليزي الممتاز.

دي زيربي يفكر في استبعاد عمر مرموش

ويستعد توتنهام لمواجهة ليدز يونايتد، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط توقعات بإجراء تغييرات على التشكيل الأساسي للفريق.

ووفقًا لما أورده موقع «Hotspur HQ» الإنجليزي، فإن دي زيربي يدرس عدم الاعتماد على عمر مرموش في المباراة المقبلة، رغم مشاركته خلال مواجهة كريستال بالاس الأخيرة، التي انتهت بفوز توتنهام بهدفين دون رد.

ولم يقدم اللاعب المصري المستوى المنتظر منه خلال اللقاء، بعدما شارك في مركز صانع الألعاب رقم 10، وهو ما قد يدفع المدرب الإيطالي لإعادة ترتيب أوراقه والبحث عن خيارات أكثر فاعلية في هذا المركز.

أرقام مرموش تثير علامات الاستفهام

وتأتي هذه التطورات في ظل معاناة مرموش على مستوى الأرقام التهديفية منذ انضمامه إلى توتنهام، حيث اكتفى بتسجيل هدف واحد خلال 8 مباريات خاضها بقميص الفريق، وهي حصيلة لا تتناسب مع التوقعات المعقودة عليه.

كما أثارت الفرص المحققة التي أهدرها اللاعب بعض علامات الاستفهام بشأن قدرته على استغلال الفرص المتاحة، خاصة مع حاجة الفريق إلى عناصر قادرة على صناعة الفارق في المباريات الصعبة.

كونور جالاجر البديل الأقرب

وتشير التوقعات إلى إمكانية استعانة دي زيربي بالإنجليزي كونور جالاجر في التشكيل الأساسي أمام ليدز يونايتد، إذ يبحث المدرب عن لاعب يمتلك حضورًا بدنيًا أكبر وقدرة على الفوز بالالتحامات الثنائية.

وكان مرموش قد خسر 6 مواجهات ثنائية أرضية خلال مباراة كريستال بالاس، وهو ما يعزز احتمالات إجراء تغيير في مركزه.

ورغم امتلاك توتنهام خيارات محدودة بسبب إصابات عدد من لاعبيه، من بينهم بيرجفال وسافيو ومودريك وويلسون وتشافي سيمونز، فإن ذلك لا يمنع المدرب من إعادة النظر في مشاركة النجم المصري.

ويبقى أمام عمر مرموش تحدٍ مهم خلال الفترة المقبلة، يتمثل في استعادة مستواه المعهود وتحسين أرقامه الهجومية والبدنية، من أجل استعادة ثقة الجهاز الفني وحجز مكان أساسي في تشكيلة توتنهام.