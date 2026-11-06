محافظ بني سويف يناقش نتائج المرور الميداني على الوحدات المحلية والمديريات

تلقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة "التفتيش المالي والإداري "بشأن جهود الإدارة في الفترة من 16 إلى 30 أكتوبر 2026، في مجال بحث الشكاوى الواردة لإدارات وأجهزة المحافظة والشكاوى والموضوعات التي تشارك في فحصها الإدارة، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل بالجهات والمصالح التي تُشرف عليها المحافظة.

تضمن التقرير، الذي عرضه مدير الإدارة، أنه تم خلال تلك الفترة، توجيه 19 زيارة مُفاجئة، شملت5 زيارات على الوحدات المحلية ومجالس القرى،و5 زيارات لمتابعة الوحدات الصحية والمستشفيات، و4 زيارات في قطاع التعليم،وزيارتين في قطاع الطب البيطري ، و3 زيارات في قطاعات: التموين والتضامن والإسكان"بواقع زيارة واحدة لكل قطاع"، فضلاً عن فحص ومشاركة في الفحص لعدد 21 شكوى "إدارية وعادية"، فيما قام قسم التفتيش الفني والتراخيص بفحص 8 شكاوى وعدد 23 تكليف نيابة تابعة لمراكز المحافظة.

من جهته كلف المحافظ الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في:حالات الغياب،وتلافي أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.