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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من بينهم طفل...إصابة 3اشخاص اثر تصادم دراجة نارية بالرصيف

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أُصيب 3 أشخاص، بينهم طفل إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية بالرصيف، أمام قرية ميت مزاح على طريق شها،  بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.
وتلقت مديريةأمن الدقهلية  إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف إلى مكان البلاغ، وتم التعامل مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


وأسفر الحادث عن إصابة كل من:
محمد فتحي الزامل الشربيني، 20 عاما ، اشتباه ما بعد الارتجاج.
إبراهيم حمادة إبراهيم أحمد، 20 عاما ، كدمات متفرقة بالجسم.
أحمد إبراهيم ممدوح أحمد، 11 عاما ، اشتباه ما بعد الارتجاج.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

الدقهليه محافظة مديرية أمن المنصوره

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