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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب لخوض معسكر نوفمبر

وائل رياض
وائل رياض
إسلام مقلد

أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عن قائمة المنتخب استعدادا لخوض معسكر نوفمبر.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

- حراسة المرمى :
عمر عبدالعزيز
إياد تامر
عبدالله عزيز.

-خط الدفاع:
إياد مدحت
محمد عبدالبصير
عبدالله بدير
نور أشرف
محمد عوض
محمد فرج
يوسف شيكا
عمر الأمين
يوسف عبدالتواب
إبراهيم النجعاوي.

- خط الوسط:
محمد سمير كونتا
محمد رأفت
يونس الملاح
عمر ثروت
عمر العزب
ياسين عاطف
انس رشدي
محمود صلاح فتح الله
محمد حمد
أحمد ياسر
رضا عامر
أحمد الشيخ
زين أحمد
إسماعيل زعزع.

- خط الهجوم:
كويزمي هادي
يوسف صابر
على الجارحي.

وائل رياض منتخب الشباب منتخب مصر للشباب

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