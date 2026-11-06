رحاب عمر وغادة آدم تستعيدان روائع أم كلثوم بمعهد الموسيقى

تجدد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل موعدها مع إبداعات كوكب الشرق من خلال حلقة جديدة من سلسلة "كلثوميات" لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى يشارك خلالها النجمتان رحاب عمر، غادة آدم بباقة مختارة من أعمال أم كلثوم منها غلبت أصالح، هذه ليلتى وغيرها وذلك فى الثامنة مساء الأحد 8 نوفمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

حفل كلثوميات

وتحمل سلسلة "كلثوميات" رسالة فنية وثقافية تستهدف إعادة إحياء إبداعات كوكب الشرق أم كلثوم وتعزيز حضورها فى المشهد الموسيقي، وإتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للتعرف على أعمالها التى رسخت مكانتها في سجلات الغناء العربى.