إنجاز تاريخي.. السباح زين هشام يحصد الذهبية الثالثة في أولمبياد الشباب داكار 2026

واصل البطل السباح المصري زين هشام تألقه في منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» بعدما حصد الميدالية الذهبية الثالثة له خلال المنافسات المستمرة حتى 13 نوفمبر الجاري.

وحصد البطل المصري زين هشام اليوم الجمعة على الميدالية الذهبية والمركز الأول في سباق 200 م فراشة رجال بعدما كان حصل في السابق على الميدالية الذهبية في سباق 100 متر فراشة والميدالية الذهبية أيضا في منافسات سباق 50 متر فراشة، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» ليواصل بذلك تألقه في الدورة ويضيف إنجازا جديدا للرياضة المصرية.

5 ميداليات متنوعة

وبهذه الميدالية يرتفع رصيد البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 إلى 5 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية في إنجاز جديد يضاف إلى سجل المشاركات المصرية بالمحفل الأولمبي.

بعثة تضم 45 لاعبا ولاعبة

وتخوض مصر منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 ببعثة تضم 45 لاعبا ولاعبة في 19 لعبة رياضية، وسط تحديات وقيود المشاركة وغياب بعض الألعاب التي اعتادت مصر المنافسة بقوة فيها، وهو ما فرض حسابات جديدة على طريق المنافسة وحصد الميداليات.